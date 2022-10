Pulsee, con i consumatori per un utilizzo consapevole dell'energia

Pulsee, al via iniziative a supporto dei consumatori: un'infografica raccoglie consigli utili per un uso consapevole dell'energia

Pulsee, il brand per le utenze domestiche full digital di Axpo Italia, conferma la sua trasparenza mettendo a disposizione dei consumatori il proprio know-how al fine di guidarli nell’utilizzo consapevole dell’energia. Da sempre, per Pulsee, la trasparenza rappresenta un valore fondante. Il player digitale dell’energia ha, perciò, scelto di sviluppare alcune iniziative concrete per contribuire alla corretta informazione del pubblico, alla sua consapevolezza nell’impiego dell’energia e, di conseguenza, alla riduzione dei costi che questa può generare. Pulsee ha deciso di racchiudere all’interno di un’infografica, semplice e chiara, una serie di consigli utili inerenti all’utilizzo dell’energia nel quotidiano, così da stimolare ed educare i consumatori ad alcuni semplici gesti che possono però avere un grande impatto sui consumi e, di conseguenza, sul costo delle bollette.

Focus di questo materiale informativo sono gli elettrodomestici. Pulsee ha infatti raccolto una serie di buone pratiche nell’utilizzo di frigorifero, condizionatore e lavasciuga, tre degli apparecchi più energivori della categoria, che contribuiscono a ridurre sensibilmente i consumi domestici. Non manca inoltre il riferimento alle auto ibride ed elettriche, scelte sempre di più dagli italiani, e alle modalità per ricaricarle con il minor impatto possibile sull’ambiente e sulla bolletta. Oltre ai consigli pratici, Pulsee ha dato, evidenza attraverso questa infografica, anche dell’andamento mensile del prezzo medio di un kW/h nel 2022, permettendo così ai consumatori di avere una visione d’insieme su quelle che sono le oscillazioni del mercato. Anche nei periodi di maggiore volatilità dei prezzi dell’energia, è fondamentale non smettere di pensare all’ambiente che è l’unica risorsa, se unita all’innovazione, in grado di darci gli strumenti per avviare un processo di cambiamento virtuoso.

L’energia elettrica di Pulsee è sostenibile e non ha impatto sull’ambiente, offrendo così ai suoi clienti la certezza di contribuire in modo concreto allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Non solo, a partire dallo scorso giugno, in Piazza XXV Aprile a Milano, Axpo Italia ha installato il primo impianto ledwall della città che trasmette in tempo reale le quotazioni giornaliere di gas ed energia elettrica, oltre a fornire un riassunto delle stesse su un arco temporale di un mese. Un’altra azione orientata alla massima trasparenza e alla condivisione con i consumatori, per stimolarli alla riflessione sul costo delle materie prime e far sì che l’educazione all’energia entri sempre di più nelle nostre abitudini quotidiane.