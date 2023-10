Pulze alla Festa del Cinema di Roma: rinnovata la partnership con Ogilvy

Pulze: annunciato il rinnovo della collaborazione con Ogilvy in occasione della Festa del Cinema di Roma

In occasione della 18° edizione della Festa del Cinema di Roma, Pulze ha annunciato l'avvio della nuova campagna in collaborazione con Ogilvy. Sotto il suggestivo claim "Feel the Pulze," il brand di tabacco riscaldato ha celebrato l'essenza stessa del cinema e la sua capacità di far immergere il pubblico in storie senza precedenti. La partnership tra Ogilvy e Pulze apre una nuova storia di creatività, innovazione e passione con un unico obiettivo: regalare un'esperienza coinvolgente e indimenticabile, in un mondo in cui le emozioni guidano la narrazione.

E quale migliore momento se non la Festa del Cinema di Roma, che si è trasformata nell'ambiente ideale per raccontare l'aspirazione di Pulze nell'essere compagno di viaggio per chi vuole vivere passioni trascinanti come la musica e il cinema. Ambassador, influencer e figure di spicco del mondo cinematografico hanno cavalcato il red carpet del film "Te l'avevo detto," diretto da Ginevra Elkan, portando avanti il messaggio di "Feel The Pulze": raccontare l'importanza nascosta dietro la scoperta di nuovi orizzonti e il desiderio di vivere esperienze al di là dell'ordinario, grazie a un brand che ridefinisce l'esperienza di consumo.

“Questa nuova attivazione conferma l’ambizione di Pulze nell'ispirare le persone a vivere appieno le proprie passioni", ha commentato Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia. "Siamo certi che questa campagna rafforzerà il legame con la nostra community, per dare voce a una rete di appassionati che si riconoscono nei nostri stessi valori e si lasciano ispirare dalla magia del cinema".

A fianco del brand, dopo una prima partnership di successo siglata la scorsa estate, anche The Vision, main media partner dell’iniziativa. La sinergia tra i due player ha portato alla creazione di un ambiente in cui le conversazioni "prendono vita" e le storie si trasformano in esperienze condivise attraverso volti noti del grande schermo. L'impegno di Pulze e The Vision ha reso così la Festa del Cinema di Roma un momento di connessione, riflessione e ispirazione, fornendo una prospettiva unica su temi culturali che coinvolgono l'industria cinematografica e le sfide sociali che affronta. Un'opportunità per gettare uno sguardo più profondo su quello che ispira attori e registi nella creazione di storie fantastiche.

Ad amplificare una nuova esperienza sotto il segno del brand anche un elegante spazio dedicato all'interno del Villaggio del Cinema, presso l'Auditorium Parco della Musica, aperto per tutta la durata dell'evento. Qui gli ospiti hanno avuto e avranno l'opportunità di vivere in prima persona l'esperienza "Feel the Pulze", scoprendo il Pulze temporary store, i prodotti e i valori del brand.