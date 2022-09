PULZE, la drop collection firmata Mallone è "Not Your Usual"

Imperial Brands, presentato il dispositivo Heated Tobacco PULZE al "Not Your Usual Fashion Show" di Milano

PULZE si lancia sul mercato italiano e lo fa in pieno stile "Not Your Usual": un luogo d'eccezione come la Palazzina Appiani di Milano è stata teatro del Fashion Show che ha superato il concetto di classico e ordinario reinterpretando il capo-icona della moda, lo smoking, attraverso il genio del fashion designer Giorgio Mallone. Una collaborazione, quella fra PULZE e Mallone, che ha fatto dell'inusuale un concetto e una mission, interpretata in una inedita drop collection di smoking genderless e contemporanei in stile urban. Si è voluto creare, dunque, un originale parallelismo che funziona e convince: quello tra lo smoking alternativo e l'alternativa alla sigaretta tradizionale.

“Partecipare al lancio della campagna Not Your Usual di PULZE significa partecipare a un processo creativo e di ricerca, che culmina in un prodotto attento alle esigenze di un pubblico che cerca uno stile unico, nuovo, Not Your Usual” ha commentato il fashion designer, che nei suoi lavori ha sempre cercato di andare oltre l'immaginario stereotipato per creare l'inaspettato.

Il Not Your Usual Fashion Show è stata l'occasione per lanciare il nuovo dispositivo Heated Tobacco PULZE, che scalda il tabacco senza bruciarlo: dopo la sigaretta elettronica myblu, questo rappresenta un ulteriore passo a completamento del portafoglio di prodotti di nuova generazione senza combustione e a potenziale rischio ridotto ideati dalla multinazionale britannica Imperial Brands, che opera attraverso la filiale Imperial Tobacco Italia.

Si tratta di un dispositivo che coniuga la facilità di utilizzo e l'avvio rapido con una performance prolungata (con una sola ricarica si arriva sino a 20 utilizzi consecutivi) e all-in-one (non necessita di una custodia separata per la ricarica). La tecnologia di PULZE permette una modalità di riscaldamento Inside-Out, per cui lo stick viene scaldato dall’interno attraverso un elemento in ceramica che garantisce maneggevolezza e tempi di avvio più veloci. Inoltre, per soddisfare appieno qualsiasi esigenza di consumo, è possibile scegliere tra due modalità di riscaldamento: una Standard, per un’esperienza più intensa, e una Eco, per un’esperienza più discreta. Insomma, Imperial Brands lancia un'ottima alternativa al tabacco tradizionale per tutti quei fumatori adulti che vogliono andare oltre l'ordinario, sperimentando un prodotto di ultima generazione semplice, che funziona come vuoi e quando vuoi, a potenziale rischio ridotto e già acquistabile nelle migliori tabaccherie d'Italia.

Il lancio di PULZE in Italia è stato ideato e curato dall’agenzia Ogilvy Italia, che ha definito il concept strategico e creativo, gestito le attività di PR & Digital PR ed è stata orchestrator di tutto l’evento eseguito grazie alla collaborazione di professionisti del settore eventi e moda.

L'intervista di affaritaliani.it ad Armando Frassinetti, Market Manager Italy di Imperial Brands

Nella splendida cornice di Parco Sempione, a margine del "Not Your Usual Fashion Show", il Market Manager Italy di Imperial Brands Armando Frassinetti ha raccontato che la collaborazione con Giorgio Mallone e il claim ideato per rappresentarla esprimono al 100% l'identità di PULZE, un dispositivo che è anche un modo di pensare e di vivere fuori dagli schemi: "Il nostro è un prodotto diverso da ciò che troviamo oggi sul mercato, abbiamo deciso di collaborare con Giorgio Mallone per creare il binomio perfetto, pensiamo che sia un artista che fa davvero qualcosa di 'Not Your Usual', di differente rispetto agli altri. Anche la location che abbiamo scelto per ospitare l'evento, Palazzo Appiani, è diversa da quello che ci si poteva aspettare".

La prerogativa di Imperial Brands è sempre la soddisfazione del consumatore: per questo PULZE, dopo la sigaretta elettronica myblu, si concentra sui bisogni di quei fumatori che necessitano di un prodotto a rischio potenzialmente ridotto ma anche pratico e veloce. Con le parole di Frassinetti: "La nostra proposta risponde ai needs dei consumatori adulti: dalla semplicità di utilizzo, alla performance prolungata, alla tecnologia all-in-one (quindi tutto ciò che serve al consumatore adulto è all'interno del prodotto), senza dimenticarci del prezzo, molto accessibile. Lo stesso discorso vale per i nostri iD, gli stick di ottima qualità da utilizzare con il device PULZE".

"Il tabacco scaldato in Italia è sicuramente una categoria in crescita: abbiamo registrato, infatti, che ad oggi circa il 16% dei fumatori adulti ne faccia uso e crediamo che negli anni a venire questa percentuale sia destinata a crescere; secondo le nostre previsioni, nei prossimi 10 anni un terzo dei fumatori adulti farà uso di tabacco scaldato" ha concluso il Market Manager Italy di Imperial Brands.