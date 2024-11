Qromo: la startup fintech debutta al Salone dei Pagamenti 2024

Salone dei Pagamenti 2024, le innovazioni di Qromo ospiti allo stand di Mastercard

Si apre oggi la nuova edizione del Salone dei Pagamenti, evento di riferimento per la filiera organizzato da ABI e in programma fino al 29 novembre all'Allianz MiCo di Milano. Tra le tante innovazioni di settore che ogni anno animano la tre giorni, ospite allo stand di Mastercard, fa il suo debutto la startup fintech Qromo, fondata nel 2020 da Francesco Basile e già partner tecnologico del MiCo. Infatti, per tutta la durata del Salone dei Pagamenti, sarà possibile testare le soluzioni di Qromo dal vivo anche al punto di ristoro del Centro Congressi che ospita la fiera.

Obiettivo di questa giovane realtà, digitalizzare e semplificare tutti i processi delle attività di Food Retail e del settore Ho.Re.Ca, attraverso soluzioni che puntano a migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi, contribuendo a creare un’esperienza più fluida e moderna. Nei mesi scorsi, tra le diverse novità, la startup ha presentato il Tap to Pay su iPhone, realizzato in partnership con Apple e Stripe, che consente di trasformare un semplice iPhone in un POS, senza necessità di un hardware aggiuntivo. Qromo rivoluziona così l’esperienza di pagamento per clienti e operatori, inserendosi in un mercato che ad oggi sta andando incontro a una crescita esponenziale.

Francesco Basile, CEO e Founder di Qromo, ha commentato: "Siamo partiti nel 2020 con l’obiettivo di digitalizzare un settore ancora molto analogico come quello Ho.Re.Ca. e Food Retail con soluzioni che permettessero all’utente tramite un semplice QR Code di ordinare, pagare e consumare tutto attraverso pochi click. La partecipazione a un evento di primo piano come il Salone dei Pagamenti, ospiti di un top player come Mastercard, rappresenta un momento cruciale per la nostra evoluzione: da partner tecnologico per le attività di ristorazione e retail, a fintech capace di offrire servizi di pagamento digitali. Un percorso che ci vedrà sempre più impegnati a semplificare tutti i processi aziendali, rispondendo alle nuove esigenze del mercato con soluzioni innovative".

L'intervista di Affaritaliani a Francesco Basile, CEO e Founder Qromo

"La mission di Qromo è quella di eliminare il concetto di casse fiscali all'interno delle attività, sia nel settore del Food and Beverage che nelle attività retail, fornendo strumenti innovativi e digitali e consentendo la possibilità di gestire tutto da un unico dispositivo, dagli incassi fino all'operatività dei camerieri", dichiara Francesco Basile, CEO e Founder di Qromo.

L'obiettivo sarebbe quello di trasformare ogni attività in una sorta di Apple Store, eliminando il concetto di cassa e con esso - di conseguenza - quello di code. "Siamo stati una delle uniche piattaforme in Italia a rendere qualsiasi iPhone un terminale POS, tramite Tap to Pay. Inoltre, forniamo una soluzione di pagamento online mediante QR code, grazie alla quale il consumatore può scannerizzare il codice, atterrare su un catalogo digitale che si traduce in 50 lingue, e acquistare tutto in completa autonomia in meno di dieci secondi, attraverso Apple Pay, Google Pay, e i circuiti Mastercard", prosegue Basile.

Al Salone dei Pagamenti, Qromo è infatti ospite dello stand Mastercard in quanto soluzione innovativa per il futuro dei pagamenti. "Vogliamo rendere il consumatore protagonista, dematerializzando la cassa e dandogli la possibilità di ordinare in completa autonomia senza lunghe attese", conclude Basile.