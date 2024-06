Gruppo FS, RFI: aggiudicata gara per lavori di restyling in 17 stazioni

Gruppo FS, RFI: al via i lavori di restyling in 17 scali ferroviari da nord a sud del Paese

Continua l’impegno di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, per la riqualificazione e l’ammodernamento delle oltre 2.000 stazioni presenti su tutto il territorio nazionale. Nei giorni scorsi, infatti, è stata aggiudicata una gara suddivisa in tre lotti per un valore di oltre 58 milioni di euro, finanziata anche con fondi PNRR, per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione a edifici e aree esterne che interesserà 17 scali ferroviari, da nord a sud del Paese.

In particolare, nell’ottica di rendere le stazioni sempre più hub di connessione urbana, saranno rinnovati i locali interni ai fabbricati viaggiatori, migliorata l’accessibilità in stazione attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificate le aree esterne. I lavori interesseranno le stazioni di Chatillon Saint Vincent, Donnas, Pont Saint Martin, Verres (Valle d’Aosta), Alessandria e Borgofranco (Piemonte), Romano di Lombardia (Lombardia), Merano (Trentino-Alto Adige), Longarone, Venezia Porto Marghera (Veneto), Montecatini (Toscana), Giulianova (Abruzzo), Caserta (Campania), Potenza Superiore (Basilicata), Monopoli, Trinitapoli (Puglia), Acireale (Sicilia).

“Poniamo grande attenzione alle stazioni che sono le porte di ingresso alle nostre città. Nostro obiettivo è migliorare l'esperienza di viaggio delle persone. Negli ultimi dodici mesi abbiamo aggiudicato gare per lavori di riqualificazione nelle stazioni per un valore di circa 960 milioni”, ha affermato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, Gianpiero Strisciuglio.