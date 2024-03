RFI lancia EasyRailFreight, la piattaforma per la logistica intermodale

Gruppo FS, RFI presenta EasyRailFreight: l’innovativa piattaforma digitale per lo sviluppo della logistica intermodale

Rete Ferroviaria Italiana ha sollevato il velo su EasyRailFreight, una piattaforma digitale rivoluzionaria progettata per agevolare il settore della logistica intermodale. La nuova iniziativa, presentata oggi dal Presidente Dario Lo Bosco e dall'Amministratore Delegato Gianpiero Strisciuglio, promette di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel trasporto merci, mentre contribuisce alla decarbonizzazione dei trasporti. L'applicativo, ideato e realizzato internamente da RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, si propone di digitalizzare i processi di logistica, seguendo gli orientamenti strategici delineati dall'Unione Europea per un'economia sicura, ambientalmente neutra e circolare.

Facendo leva sull'elenco dei servizi forniti dagli operatori di mercato, l'interfaccia di EasyRailFreight permette di visualizzare soluzioni disponibili per il trasporto delle merci, coinvolgendo un numero crescente di piccole e medie imprese. Con una vista completa sui processi di spedizione, che vanno da terminal a terminal o da porta a porta, la piattaforma si basa su informazioni fornite dagli stakeholder coinvolti, tra cui Imprese ferroviarie merci, Terminalisti e Società di Servizi Amministrativi.

"EasyRailFreight vuole essere uno strumento a supporto della logistica e del trasporto delle merci su ferro, attraverso una infrastruttura digitale che replichi l'infrastruttura fisica. Grazie al contributo delle imprese ferroviarie e dell'autotrasporto, dei terminalisti e di tutti gli operatori del settore merci implementeremo l'attuale sistema digitale per consentire lo scambio di informazioni, la prenotazione di servizi, interventi predittivi. Per questo, RFI è impegnata in un grandissimo processo di rinnovamento delle infrastrutture, con un piano di investimenti senza precedenti", ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, Gianpiero Strisciuglio.

L'applicativo promette di promuovere i servizi di trasporto intermodale con maggiore efficienza e qualità, incrementando i volumi di traffico con ricadute positive sulla competitività. L'accesso semplificato all'offerta di servizi esistenti e il miglioramento della qualità dei flussi informativi dovrebbero migliorare l'efficienza del trasporto intermodale, infrastrutturale e terminalistico, e favorire una crescita dei volumi di traffico. Il progetto, sviluppato in collaborazione con gli stakeholder coinvolti, conferma il ruolo di RFI come facilitatore e integratore modale, ponendosi al centro della catena logistica del sistema Italia. EasyRailFreight testimonia l'impegno di RFI nel contribuire attivamente alla transizione del Paese verso un'economia sostenibile, sociale, ambientale ed economica.