Ricola, per il terzo anno è Corporate Friend di BAM - Biblioteca degli Alberi

Ricola rinnova il suo sostegno a BAM - Biblioteca degli Alberi Milano riaffermandosi per il terzo anno Corporate Friend

Ricola è un’azienda che ha fatto dell’impegno per la sostenibilità e dell’amore per la natura due valori fondanti della propria identità aziendale. Insieme a questi, Ricola è da anni impegnata anche nel sostegno della cultura e dell’arte in tutte le sue forme. È per questo motivo che l’azienda svizzera rinnova il suo sostegno per il terzo anno consecutivo in qualità di Corporate Friend a BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella. Essere Corporate BAMFriend vuol dire entrare a far parte di quel pool di aziende responsabili che sostengono la tutela e la valorizzazione degli spazi verdi pubblici, l'inclusione sociale e la multiculturalità: un vero e proprio green give back a favore di tutti, per supportare il programma culturale e rendere così BAM sempre più dinamico ogni giorno.

La Cultura a BAM è openair: gli oltre 200 eventi organizzati ogni anno sono gratuiti e aperti a tutti. Questo grande obiettivo è raggiunto anche grazie alle aziende che, come Ricola, sostengono il programma Corporate Friend e alle oltre 1000 persone che fanno parte della Green Community di BAM.

Sabato 19 settembre, i milanesi saranno invitati negli spazi di BAM a una giornata di festa per celebrare l’arrivo dell’autunno dedicata al teatro e alla migrazione uccelli con birdwatching cittadino, a workshop di origami, a performance e workshop teatrali partecipati, a picnic nel parco, a tornei di bocce e laboratori per bimbi. In occasione di questa giornata, Ricola porterà le sue caramelle e in particolare un nuovo prodotto, la nuova caramella Balsamo di Pino.