Risolvi il tuo Debito: aiutate più di 300 mila persone in 12 anni di attività

"Risolvi il tuo Debito", un’alternativa innovativa che ha già riscosso grande successo in America Latina e in Europa

La scelta di indebitarsi può sembrare una buona decisione, soprattutto se dettata dalla necessità di uscire da un problema finanziario o raggiungere determinati obiettivi; a volte, però, questa decisione si rivela un ulteriore problema di cui perdiamo il controllo e che compromette le nostre finanze. Ma non dobbiamo farcene una colpa se non riusciamo a far fronte ai pagamenti, perché non possiamo controllare tutto quello che succede o considerare tutti i possibili imprevisti. Se senti che non riesci più a pagare il tuo debito o che questo sta assorbendo tutte le tue entrate, è il momento di rivolgerti a degli esperti, per chiedere aiuto e porre fine al problema.



Risolvi il tuo Debito è un’azienda fintech, presente in più di 5 paesi, che vanta una lunga esperienza nella consulenza finanziaria a persone in stato di sovraindebitamento. In 12 anni di attività ha già aiutato più di 300 mila persone nel mondo a liquidare i propri debiti, attraverso la negoziazione di esperti finanziari che hanno raggiunto sconti notevoli, evitando così anche la necessità del debitore di ricorrere alla richiesta di un nuovo prestito.

Questo modello di riparazione del credito rappresenta un’alternativa innovativa, che ha già riscosso grande successo in America Latina e in Europa e che permetterà al cliente di liquidare il proprio debito per ritrovare la tranquillità finanziaria.

Come funziona Risolvi il tuo Debito?

Quando un debitore richiede una consulenza da un esperto di Risolvi il tuo Debito, quest’ultimo inizia un'analisi approfondita della situazione finanziaria, per avere una panoramica dettagliata della condizione debitoria e per capire meglio come affrontarla. Il consulente analizza le tue esigenze e ti offre un piano di risparmio personalizzato, che ti permetterà di iniziare a risparmiare e saldare il tuo debito, per avere nuovamente una liquidità sufficiente a coprire le altre necessità finanziarie.

Con il piano di liquidazione saprai quanto devi risparmiare ogni mese e per quanto tempo. Mentre tu risparmi, gli esperti negoziano con i tuoi creditori per raggiungere uno sconto sul tuo debito, che può arrivare al 50% del totale residuo. Una volta raggiunto il migliore sconto per te, potrai utilizzare il risparmio accumulato per saldare il pagamento del debito.

Ci sono commissioni?

Essendo un programma nel quale puoi contare sull’aiuto di un’equipe di esperti finanziari, ci sono 3 commissioni:

Una quota di iscrizione al programma , equivalente a un mese di risparmio.

, equivalente a un mese di risparmio. Una commissione mensile di 40€ per ogni 10000€ di debito inserito nel sistema.

per ogni di debito inserito nel sistema. Una commissione di buona riuscita del 20%, calcolata sullo sconto che ottengono per te.

La scelta di entrare in contatto con gli esperti di Risolvi il tuo Debito ti aiuterà ad avere un controllo maggiore sulle tue finanze; non dovrai più preoccuparti di non riuscire a pagare le rate mensili del tuo debito e potrai concentrarti su ciò a cui tieni di più nella vita.

Se stai destinando più del 30% delle tue entrare al pagamento dei tuoi debiti, puoi contattare Risolvi il tuo Debito, azienda leader nella riparazione del credito in Europa e America Latina, per ricevere una consulenza gratuita. Sarà la scelta finanziaria più giusta che puoi fare. Lascia i tuoi debiti nelle loro mani e riprenditi la tua tranquillità.