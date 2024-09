Rome Future Week, al via dal 17 al 19 settembre il Digital Evolution Hackathon

Rome Future Week 2024: Assodigit, Automotive Plus, degg e urban places lanciano il Digital Evolution Hackathon

Nel corso della Rome Future Week 2024 verrà lanciato il Digital Evolution Hackathon, evento unico promosso da degg e up urban places con l'obiettivo di sviluppare casi d'uso innovativi nel settore dell’automotive grazie all’utilizzo di tecnologie basate su intelligenza artificiale generativa (GenAI). L'evento si svolgerà dal 17 al 19 settembre presso Urban Places, Via Tiburtina 652/A, Roma. Dall'auto a guida autonoma alle soluzioni di mobilità connessa, l'IA sta rivoluzionando ogni aspetto dell'industria automobilistica, migliorando la sicurezza, l'efficienza e l'esperienza del conducente.

Questo cambiamento epocale non solo sta riscrivendo il modo in cui utilizziamo le auto, ma sta anche aprendo nuove opportunità per startup e aziende innovative, che possono sfruttare la tecnologia per sviluppare soluzioni creative e sostenibili. L’hackathon rappresenta un'opportunità straordinaria per le startup, costituende o neo-costituite, di mettere alla prova le proprie idee innovative in ambito automotive. I partecipanti saranno chiamati a proporre soluzioni che utilizzino tecnologie GenAI per affrontare sfide come l'innovazione del buyer journey e la creazione di servizi di customer care smart, solo per citarne alcune. Le idee progettuali saranno selezionate dai promotori dell'evento e dai partner del settore.

“Sappiamo che il settore automotive sta vivendo oggi una profonda trasformazione grazie alle innovazioni tecnologiche, in particolare l'intelligenza artificiale. Da qui è nata l’idea di offrire alle startup la possibilità di mettersi in gioco e sviluppare le proprie idee nel settore. Noi di degg siamo da sempre promotori dell’innovazione e crediamo fermamente in quel sistema meritocratico dove l’impegno, la creatività e la perseveranza raggiungono vette notevoli. Siamo altresì convinti che offrire un’opportunità di crescita e sviluppo alle giovani realtà sia il compito di aziende che, come noi, si sono affermate e distinte per competenza e professionalità”, ha dichiarato Ettore De Liberato, CEO di degg.

L'evento è organizzato in collaborazione con Assodigit, Automotive Plus e vari partner di rilievo nel settore automotive, tra i quali Autocentri Balduina con la presenza del direttore generale Angelo D’anzi, e Carpoint con Marco Gambale, direttore operation di Ekletta (Gruppo Carpoint). Durante il Digital Evolution Hackathon, degg e Assodigit metteranno a disposizione la loro expertise in business modeling, comunicazione, coding e data science per fornire mentoring e supporto ai team selezionati. Inoltre, i partner dell'evento offriranno indirizzi strategici e casi d'uso specifici per orientare lo sviluppo dei progetti.

In particolare Leonardo Delzoppo, CEO di Reka Consulting, e Luca Rallo, CEO di Brandtopia, porteranno testimonianze dirette delle loro esperienze professionali da mettere al servizio dei partecipanti. Giovanni Cinquegrana, Presidente di Assodigit ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare alla realizzazione di questo hackathon. L’obiettivo primario della nostra associazione è quello di affiancare, formare e supportare chiunque, nell’ambito del complesso panorama della digitalizzazione, voglia trovare opportunità di miglioramento e cavalcare l’innovazione per una crescita tangibile. Inoltre, come Assodigit abbiamo sviluppato un interessante progetto proprio nel settore automotive. Si tratta di un osservatorio che si pone come punto di riferimento per aziende, professionisti e stakeholder dell’industria automobilistica e offre analisi approfondite, trend emergenti e best practices”.

L’agenda dell’evento

Martedì 17 settembre 2024 è prevista una giornata dedicata allo sviluppo del prodotto con sessioni di validazione delle idee progettuali, creazione di un modello di business customer centrico e progettazione della soluzione proposta. Mercoledì 18 settembre vi sarà la giornata di prototipazione, nel corso della quale i team realizzeranno i prototipi dei loro prodotti o servizi per valutarne la fattibilità tecnica. Infine, giovedì 19 settembre, la giornata conclusiva prevede la preparazione del pitch, la presentazione dei progetti alla giuria e cerimonia di premiazione.

Il team che presenterà il progetto più innovativo e promettente, come deciso dalla giuria composta dai partner dell'evento, riceverà l’equivalente di oltre 20.000 € in servizi per supportare la crescita della startup, tra cui: 6 mesi di accesso a uno spazio di coworking presso Up Urban Places; sviluppo modello di business erogata da Degg; Consulenza funnel marketing strategico offerta da Reka Consulting; consulenza di digital marketing offerta da Strategie Digitali; consulenza di digital PR offerta da Brandtopia; supporto per lo sviluppo del MVP offerto da Faundrì; consulenza per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici da Mifinanzio; consulenza per la costituzione e avvio societario dallo Studio Foceri & Partners.

Inoltre, il team vincitore avrà la possibilità di realizzare un proof of concept presso uno dei partner automotive che parteciperanno all’evento. Tutte le startup partecipanti avranno accesso al network di Assodigit e visibilità nelle iniziative promosse in ambito automotive. Le startup interessate possono candidarsi qui fornendo una breve descrizione dell’idea progettuale che intendono sviluppare. Le proposte verranno selezionate dagli organizzatori e dai partner dell’evento. È possibile registrarsi all'evento anche come spettatori utilizzando questo link. Digital Evolution Hackathon è un evento imperdibile per il panorama dell’innovazione italiana che unisce startup e professionisti del settore automotive in un'esperienza di co-creazione e sviluppo di nuove idee.