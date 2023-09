Rosaria Marazzi Hotels, annunciata l'apertura dell'hotel RMH Modena Raffaello

Nuova apertura a Modena: il Gruppo Rosaria Marazzi Hotels apre a settembre il nuovo hotel RMH Modena Raffaello

RMH Rosaria Marazzi Hotels, gruppo alberghiero con proprietà in Italia e in Croazia, annuncia l’apertura a settembre dell'hotel RMH Modena Raffaello. Il nuovo albergo è espressione di un nuovo concept Life & Style del gruppo, dinamico e contemporaneo. Per la città di Modena, il nuovo RMH Modena Raffaello è un’apertura di grande richiamo: il nuovo albergo è infatti frutto di un'importante ristrutturazione dell’hotel Raffaello, storico hotel di Modena, a cui i modenesi sono da sempre affezionati.

Sono 31 gli appartamenti e 67 camere deluxe e suite del RMH Modena Raffaello, perfetto sia per la clientela business sia leisure. In particolare, gli spaziosi appartamenti del residence sono progettati per periodi di permanenza medio-lunghi, ideali per businessman in un'area con una forte concentrazione di aziende di primo piano nel Modenese e dintorni. RMH Modena Raffaello Hotel & Residence è in una posizione strategica per vivere Modena, città delle auto da corsa, del bel canto all'italiana, delle eccellenze enogastronomiche, come l'aceto balsamico e la pasta fresca tirata a mano. Una città al centro dell'arte e della cultura italiana, del design e dell'industria all'avanguardia, dell'energia dell’Emilia-Romagna.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura del RMH Modena Raffaello", ha sottolineato Alessandra Severi, Vice Presidente del gruppo Rosaria Marazzi Hotels RMH. "Per il nostro gruppo Rosaria Marazzi Hotels, è un progetto di grande rilievo che prende forma, un investimento di ampio respiro nel mondo dell’ospitalità, che vuole valorizzare ulteriormente il nostro territorio”.

Punto di forza dell’hotel anche la sua Lobby e il LIVING Bar Bistrot, aperto alla città, che è un vero e proprio hub per i vari momenti della giornata, dalla colazione del mattino all'aperitivo, al dopo cena. RMH Modena Raffaello è il nuovo hotel in Emilia-Romagna per gli amanti del bello e del savoir vivre. In questa direzione, la decisione di avviare la collaborazione con lo Chef stellato Luca Marchini, che firma la ristorazione del nuovo albergo, con il ristorante fine dining SOTTOLUCE che aprirà in autunno.