Rovagnati diventa Jersey Sponsor del Verona Volley

Rovagnati entra nella famiglia Verona Volley con il brand Snello: la collaborazione mira a diffondere modelli di vita sani

Rovagnati, storica azienda alimentare di Biassono, si lega alla squadra maschile Verona Volley che gioca nel campionato di Superlega. L’accordo prevede una collaborazione mirata a diffondere e sostenere modelli di vita improntati al benessere psicofisico. In particolare, Rovagnati entra nella famiglia Verona Volley nel ruolo di Jersey Sponsor per la stagione 2023-2024 e lo fa con Snello, il brand che si rivolge a un pubblico sensibile ai valori dello sport e attento a un’alimentazione sana e bilanciata attraverso la scelta di prodotti di qualità e gusto eccellente, con un basso contenuto di grassi e privi di nitriti.

La partnership tra le due realtà si fonda sull’attenzione riservata al mondo dei giovani e su una crescente consapevolezza del ruolo sociale dell’azienda, già rafforzato attraverso Stammi Bene, progetto di responsabilità sociale lanciato nelle scuole e pensato per promuovere stili di vita più attivi e una filosofia di benessere che non è solo fisico, ma anche alimentare, mentale e relazionale.

Gabriele Rusconi, Managing Director and Board Member di Rovagnati, dichiara: “Questa collaborazione è nata principalmente da una condivisione di valori: la pallavolo è uno sport che veicola concetti e ideali forti e positivi: il lavoro di squadra, la disciplina, la correttezza, uno stile di vita sano e attivo. Ci è sembrata quindi un’ottima opportunità per unire le forze”.

Stefano Fanini, Presidente Verona Volley, dichiara: “Siamo molto felici di avviare la partnership con Rovagnati, azienda italiana nota per i suoi prodotti di altissima qualità, che entra a far parte della grande famiglia di Verona Volley. In particolare sarà un grande piacere promuovere reciprocamente la linea Snello, appositamente dedicata al benessere mentale, fisico, alimentare e sociale, temi a noi cari e su cui costruiamo le nostre fondamenta. Il gusto dello Sport, per utilizzare un celebre slogan della loro azienda. Questo è un chiaro segno che il lavoro e l'impegno profusi dal nostro Club quotidianamente vengono apprezzati sempre di più da chi decide di credere in modo convinto ed entusiasta nel nostro progetto. Da oggi Verona Volley affronterà le sfide che la attendono con un supporto in più, quello di Rovagnati, a cui rivolgo un sincero ringraziamento per il sostegno e per il percorso avviato assieme”.

La sponsorship di Rovagnati prevede iniziative di visibilità durante tutta la stagione: dal logo sulla maglia ai banner sul campo, fino a progetti di comunicazione congiunti e mirati a portare l’attenzione sui valori chiave condivisi.