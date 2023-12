SACE, al via la partnership con Sapienza Università di Roma

SACE, firmato accordo con Sapienza Università di Roma: l'intesa è volta alla formazione manageriale e alla ricerca

SACE continua il proprio impegno insieme agli atenei italiani per la formazione e la ricerca a supporto delle imprese con la firma di una nuova partnership con Sapienza Università di Roma. L’accordo quadro proposto dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, con il quale è stato stipulato il primo protocollo d'intesa attuativo, coinvolge l'intero Ateneo e ha l’obiettivo di porre le basi per lo svolgimento di attività di ricerca e iniziative di formazione congiunte nei settori del management, internazionalizzazione, sostenibilità, trasformazione digitale e supporto alle PMI.

In particolare, nell’ambito del proprio hub formativo SACE Education, SACE porta avanti i suoi programmi di formazione certificata erogata dalla SACE Academy in collaborazione con prestigiose università e business schools con l’obiettivo di rafforzare la cultura dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, accompagnando le aziende e i professionisti dell’export verso le strategie green, digitali e infrastrutturali per crescere in Italia e all’estero.

“Con questo accordo SACE acquisisce un nuovo partner nella formazione dei professionisti dell’export del presente e del futuro”, ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore delegato di SACE. “L’intesa con un ateneo prestigioso come la Sapienza rappresenta, infatti, una partnership preziosa per continuare a investire nella cultura dell’export, della sostenibilità e della trasformazione digitale come chiave per supportare le imprese nei loro percorsi di sviluppo”.