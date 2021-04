Olio Sagra (Salov) lancia sul mercato italiano la sua prima bottiglia in r-Pet

Nuovo abito green per Sagra, brand del Gruppo Salov spa, tra le più grandi del settore oleario con un fatturato netto consolidato di oltre 275 milioni di euro e 91 milioni di litri venduti nel 2019. Protagonista sulle tavole degli italiani dal 1959, il Gruppo conferma il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità presentando le innovative bottiglie in r-Pet realizzate con il 50% di plastica riciclata dedicate alla gamma di oli di semi da 1 litro.

Nuovi stili di consumo, stessa qualità di prodotto Un cambiamento fondamentale per il settore perché coinvolge un nuovo tipo di plastica sostenibile (il 50% della plastica usata per la realizzazione proviene dal riciclo di altre bottiglie), ma anche performante perché capace di mantenere le stesse caratteristiche di qualità, sicurezza e maneggevolezza per il consumatore delle bottiglie classiche. Un impegno nel promuovere stili di consumo sostenibili in una logica di economia circolare, quello di Sagra, che non si limita all’introduzione della bottiglia in r-Pet ma si estende all’intero pack di prodotto degli oli di semi con soluzioni che apportano un taglio netto all’immissione di nuova plastica nell’ambiente e all’emissione di CO2, coinvolgendo direttamente l’utente finale in un percorso di consumo responsabile e di rispetto per l’ecosistema.

L’iniziativa green di Sagra interesserà a breve anche gli altri formati rendendo sempre più tangibile l’impegno dell’azienda per la riduzione del proprio impatto ambientale. Il tutto mantenendo fede alla promessa fatta ai consumatori: l’offerta di prodotti riconoscibili, versatili ed equilibrati, perfetti per accompagnare la cucina di tutti i giorni, oltre che affidabili grazie all’elevato standard di qualità garantito dai rigorosi controlli nelle diverse fasi di produzione.