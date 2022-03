Saipem, aggiudicato contratto da Aker Bp del valore di 325 mln USD

Saipem, nuovo contratto con Aker Bp: al via operazioni a largo delle coste norvegesi a fine 2022

Saipem, piattaforma tecnologica operante nel settore della prestazione di servizi per il settore energia e infrastrutture, si è aggiudicata un contratto da Aker Bp per una campagna di perforazione al largo delle coste della Norvegia. L’inizio delle operazioni è previsto a partire dalla fine del quarto trimestre 2022, quando Scarabeo 8 avrà terminato i lavori in cui è attualmente impiegato.

Scarabeo 8 è un mezzo semisommergibile di proprietà Saipem adatto ad operare in ambienti altamente sfidanti. Si tratta di un'unità a doppia torre per acque profonde con sistema di posizionamento dinamico ed un’avanzata capacità di ormeggio. Scarabeo 8 soddisfa i più elevati standard e le normative più rigorose e ha una comprovata esperienza con le più importanti compagnie petrolifere nel difficile ambiente del Mare del Nord, dalla Norvegia occidentale al Mare di Barents.

La durata del contratto è di 3 anni per un valore di circa 325 milioni di dollari. Il contratto prevede comunque l’opzione di due proroghe di un anno e include potenziali incrementi tra i quali un sistema di bonus di performance e un meccanismo di adeguamento delle rate di noleggio a quelle di mercato dal terzo anno in poi. Saipem ha già lavorato con successo con Aker Bp nel 2018, dunque il nuovo contratto a lungo termine consolida ulteriormente la collaborazione con la Società norvegese prevedendo anche l’impiego di soluzioni innovative che consentono operazioni sempre più efficienti, sicure e sostenibili per l'ambiente.