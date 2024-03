Salesforce: annunciato un riassetto organizzativo per 25° il anniversario

Salesforce presenta un riassetto organizzativo in occasione del 25° il anniversario

L'azienda guidata dalla determinata Vanessa Fortarezza celebra un importante traguardo: i 25 anni di successi nel panorama dell'innovazione tecnologica e dei servizi digitali. I festeggiamenti si sono messi in pratica con un riassetto strategico delle attività e dei team, mirato a consolidare e potenziare il posizionamento dell'azienda nei diversi settori di mercato. Il riassetto organizzativo, volto a una maggiore focalizzazione sui macro segmenti e sulle industrie di riferimento, rappresenta una risposta alle mutevoli esigenze dei clienti e alla crescente richiesta di soluzioni personalizzate nel contesto dell'evoluzione tecnologica.

Una delle novità principali è l'istituzione di una divisione dedicata al Business To Consumer, affidata alla competenza di Alessandro Catalano. Questa divisione, che abbraccia settori chiave come Fashion, Retail, Cpg, Tth e Telco/Media, sarà il fulcro delle iniziative rivolte direttamente ai consumatori finali, garantendo un approccio mirato e orientato ai risultati. Parallelamente, il settore del Business to Business, comprendente settori cruciali come Manufacturing, Automotive, Energy&Utilities, sarà sotto la guida esperta di Alessandro Sgroi, il cui obiettivo sarà quello di consolidare e ampliare la presenza di Salesforce in questo mercato strategico.

Le Assicurazioni, settore cruciale per la stabilità economica e sociale, saranno ora guidate da Domenico Scarpa, mentre il comparto bancario vedrà Davide Balladori al timone, portando avanti l'impegno di Salesforce nell'offrire soluzioni innovative e sicure nel campo finanziario. Un'attenzione particolare è stata riservata al mercato definito "Commercial", che coinvolge imprese con un organico inferiore a 1200 dipendenti. Questo segmento sarà affidato alla guida di Antonio Murgo, che si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni su misura per le esigenze delle piccole e medie imprese.

Infine, le vendite specializzate in ambito Marketing, Commerce, Service e Platform saranno coordinate da Maurizio Capobianco, garantendo un'offerta integrata e completa per soddisfare le esigenze più complesse delle aziende clienti. Non solo celebrando un traguardo importante, ma guardando avanti verso un futuro sempre più orientato alle esigenze del mercato e alle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale generativa, Salesforce Italia si conferma un partner affidabile e innovativo per le aziende italiane, offrendo soluzioni su misura per guidarle in questa fase di continua evoluzione tecnologica.