Salone dei Pagamenti, Accenture fa luce sul futuro dell'Open Banking

Accenture al Salone dei Pagamenti 2023: riflessioni e prospettive sul futuro dell'Open Banking

Nella cornice dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, Giorgio Coppola, Managing Director di Accenture e ICEG Strategy & Consulting Banking Lead, ha condiviso le insight emerse durante il prestigioso evento organizzato da ABI, che vede riunirsi e confrontarsi i maggiori players del settore. Attraverso la sua ricostruzione, Coppola ha offerto uno sguardo approfondito circa i temi prioritari che hanno dominato la tre giorni, delineando il quadro attuale e futuro dell'industria finanziaria.

L'attenzione di Accenture è stata orientata verso l'ampio spettro dell'Euro digitale, un tema centrale al quale il team ha dedicato molto spazio. Il Managing Director ha sottolineato l'approfondimento sugli aspetti legati al mondo delle aziende, concentrandosi poi sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nel contesto dei pagamenti. Un ruolo di grande rilevanza è stato attribuito all'Open Banking, concetto che va oltre la mera erogazione di servizi aperti alla clientela.

Coppola ha infatti evidenziato come l'Open Banking rappresenti l'opportunità per le imprese di forgiare nuovi canali e servizi attraverso collaborazioni strategiche con terze parti. Il percorso di avvicinamento a questo modello, sebbene iniziato, procede con una velocità inferiore alle aspettative, ma il cambiamento di mindset degli istituti finanziari è evidente.

L'intervista di affaritaliani.it a Giorgio Coppola, Managing Director Accenture, ICEG Strategy & Consulting Banking Lead

Nella giornata conclusiva dell’ultima edizione del Salone dei Pagamenti, Giorgio Coppola, Managing Director di Accenture, ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it gli argomenti di riflessione emersi dalla kermesse: “Quest’anno, abbiamo lavorato per toccare argomenti diversi, cercando di focalizzare l’attenzione sui temi prioritari della nostra agenda. Soprattutto, abbiamo lavorato molto sul tema dell’euro digitale (per cui abbiamo preso parte ad una serie di panel); abbiamo trattato argomenti relativamente al mondo corporate, e quindi al mondo delle aziende; e poi ovviamente ci siamo concentrati sui temi dell’AI applicata al mondo dei pagamenti”.

Grande rilevanza è poi associata al tema dell’Open Banking, che influenza sempre di più l’attività degli istituti finanziari. “Open banking inteso non solo come servizio open alla clientela, ma anche come possibilità da parte delle aziende di creare nuovi canali e nuovi servizi facendo leva sulla collaborazione con terze parti”, ha specificato Coppola.

Il percorso di avvicinamento all’open banking è “un percorso che è effettivamente iniziato e che si trova ad essere probabilmente in ritardo rispetto a come ce lo aspettavamo, che procede con una velocità minore rispetto a quella attesa. Tuttavia”, ha proseguito il Managing Director di Accenture, “non bisogna considerare l’open banking solo guardando a quello che è l’impatto sui clienti, ma è necessario osservare anche un altro lato della medaglia: quanto gli istituti finanziari hanno iniziato a ragionare in logica open”.

“Ad oggi, la maggior parte dei progetti che hanno un impatto nella creazione di nuovi prodotti e nuovi canali sono quasi sempre costruiti in logica open. Tutti hanno notato un vero e proprio cambio di mindset rispetto al passato. Oggi le cose si fanno molto di più appoggiandosi a terze parti rispetto al passato”, ha raccontato Coppola.

Tra i temi emersi nel corso delle tre giornata è importante citare anche la crescente attenzione, e preoccupazione, sulla regolamentazione. “È probabile che la PSD2 abbia permesso molti passi avanti, dando il via alla competizione anche su altri mercati. Tuttavia, non ha reso facilissima l’esecuzione connessa ai servizi”. C’è ancora molto da lavorare, ma le nuove regolamentazioni attese, come la PSD3, potrebbero potenzialmente risolvere i problemi legati alla sicurezza e alla customer experience, indicati tra i freni principali per una crescita spedita nel mondo dell’open banking.

In ultimo, in riferimento all’importanza nel partecipare ad un evento come il Salone dei Pagamenti, Coppola ha riportato: “Questi eventi di settore permettono di fermarsi e fare delle riflessioni che, secondo noi, aiutano ad accrescere la nostra conoscenza e competenza su quanto noi stessi stiamo facendo e su quanto il settore sta effettivamente reagendo. Sono momenti di riflessione importanti in cui ci si ferma, si dà la giusta cura e il giusto peso al network e allo scambio di idee”.