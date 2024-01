Sambonet Paderno Industrie, Giovanni Coppo nominato nuovo CEO

Sambonet Paderno Industrie annuncia la nomina di Giovanni Coppo come nuovo CEO dell'azienda

Giovanni Coppo è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda nuovo CEO di Sambonet Paderno Industrie, subentrando allo zio, l’Ing. Franco Fiorenzo Coppo che ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato dal 2009 al 2023. Il CEO uscente manterrà le deleghe non esclusive in ambito di ricerca e sviluppo, supportando progetti e tecnologie di ampio respiro al servizio dell’azienda.



Giovanni Coppo ha 39 anni, una laurea in economia aziendale e management all’Università Commerciale Luigi Bocconi, appartiene alla seconda generazione della famiglia che ha portato il Gruppo, e i suoi marchi, a consolidarsi come punto di riferimento del settore tavola a livello internazionale. Dopo un’esperienza all’estero di oltre cinque anni nelle filiali del Gruppo tra Francia e Stati Uniti, in cui si è focalizzato sullo sviluppo del mercato retail e sull’organizzazione delle filiali stesse, Giovanni Coppo è rientrato in Italia e, nel 2017, ha assunto la carica di Direttore Commerciale e Marketing, con l’obiettivo di consolidare e internazionalizzare il business, oltre che rafforzare l’immagine e il posizionamento dei brand Sambonet e Paderno all’interno di un mercato in costante evoluzione.



Nel suo nuovo ruolo il neo-CEO si concentrerà sulla definizione della strategia globale di Sambonet Paderno Industrie, collaborando con stakeholder e business partner per garantire una crescita ancora più sostenibile. L’attenzione sarà focalizzata su diversi aspetti chiave, tra cui CSR, corporate social responsibility, trasformazione digitale, ottimizzazione della gamma e dei canali di distribuzione, incremento della brand equity e sviluppo dei mercati nazionali ed internazionali. “Rappresentiamo marchi di grande prestigio e questa azienda è anche un punto di riferimento per il tessuto industriale italiano, riconosciuto per la qualità e lo stile impeccabile dei propri prodotti. Tutto questo è merito di un know-how e di un ingegno unico, che trova radici tra Milano e Vercelli a partire dall’’800”, dichiara Giovanni Coppo.



“Con il supporto e l’esperienza dei diversi team, delle preziose partnership commerciali e dell’intera rete di stakeholder, i nostri marchi guardano al futuro con rinnovata determinazione. Abbiamo difronte nuovi orizzonti e nuove audience da raggiungere mentre lavoriamo con costante impegno per la crescita di questa grande azienda. Siamo ispirati dal nostro passato e motivati da un futuro promettente, che abbiamo già iniziato a scrivere” conclude Coppo. Il Gruppo Arcturus è cresciuto del 19% nel 2022 vs il 2021, raggiungendo un turnover di oltre 180 milioni di euro e, Sambonet Paderno Industrie raggiunge quasi 90 milioni, con un rialzo pari al 34% sul 2021. Con 300 dipendenti nella sede di Orfengo (NO), Sambonet Paderno Industrie esporta i suoi prodotti in più di 80 paesi generando 1/3 delle vendite tramite il canale wholesale ed ecommerce e 2/3 tramite il canale HoReCa.