San Marco Group chiude il Bilancio di Sostenibilità per il 2023 positivamente

San Marco Group conclude il Bilancio di Sostenibilità per il 2023 e diventa società benefit

San Marco Group, azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l'edilizia, ha concluso il 2023 con risultati eccezionali e ha iniziato il nuovo anno con una crescita costante. L'approvazione del Bilancio di Sostenibilità per il 2023, avvenuta oggi durante l'assemblea dei soci, ha evidenziato una serie di successi significativi per l'azienda. Il consolidato dell'anno precedente ha mostrato un ulteriore miglioramento della redditività, con un Ebitda che ha raggiunto i 28,260 milioni di euro, in crescita del 31,6% rispetto al 2022. Un risultato storico per San Marco Group, che ha registrato un Ebitda Margin del 23,3% e un fatturato che supera i 120 milioni di euro, con un incremento del +4,5%.

Il Presidente e AD di San Marco Group, Pietro Geremia, ha sottolineato: “Questi ultimi indicatori sono esemplificativi di una creazione di valore legata alla finalizzazione di progetti incentrati sulla digitalizzazione industriale e sulla internazionalizzazione, con un product mix che dà impulso all’export. Ci siamo concentrati, in questo senso, sull’analisi di performance preventiva dei Paesi strategici, con un fine tuning degli investimenti marketing sales: il rafforzamento della brand awareness ci ha permesso di mantenere alta la richiesta dei nostri prodotti”.

Una delle principali novità è la trasformazione di San Marco Group in società benefit, un passo importante nella storia dell'azienda. Geremia ha commentato che diventare una società benefit conferma l'orientamento di San Marco Group verso un'impronta sociale e ambientale positiva, in linea con la filosofia aziendale. Il Bilancio di Sostenibilità 2023 ha evidenziato un approccio responsabile in ogni campo d'azione, con una riduzione significativa dell'impatto ambientale. Le tonnellate di CO2e emesse sono diminuite del 4% rispetto al 2022, mentre il prelievo idrico è sceso del 17%. I consumi di gas naturale ed energetici sono stati inferiori rispettivamente del -27,5% e del -6%.

San Marco Group ha inoltre annunciato progetti R&D orientati verso l'ecodesign, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni e l'impatto ambientale dei propri prodotti. In ambito sociale, l'azienda ha incrementato le ore medie di formazione per dipendente del +45% rispetto al 2022 e continuerà a sostenere progetti sociali, culturali e sportivi del territorio.