Sanders lancia 'SANDERS LAB', i nuovi integratori per la salute dei capelli

Gruppo Sanders: presentato 'SANDERS LAB', i nuovi integratori nutraceutici per la salute e la bellezza dei capelli

Il Gruppo Sanders, leader italiano nei trattamenti tricologici avanzati, continua la sua missione di migliorare la qualità di vita delle persone attraverso percorsi personalizzati che affrontano una vasta gamma di problematiche, compresa la caduta dei capelli. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, il Gruppo Sanders ha lanciato una nuova iniziativa per completare l'efficacia dei suoi trattamenti: SANDERS LAB, una linea di integratori nutraceutici sviluppati internamente dalla Ricerca & Sviluppo Sanders con formule esclusive.

I nuovi integratori sono parte di un percorso personalizzato che include l'assistenza di un consulente dedicato, un biologo esperto, che consiglia l'integratore più adatto in base alle esigenze del cliente. Questo approccio riflette l'impegno del Gruppo Sanders nel fornire soluzioni complete per la salute dei capelli e il benessere della persona, considerando anche l'impatto psicologico delle problematiche legate alla capigliatura.

La linea nutraceutica SANDERS LAB comprende otto integratori specializzati, ciascuno progettato per affrontare specifiche problematiche legate alla salute dei capelli e del cuoio capelluto. Tra questi, Trico Complex per favorire la ricrescita e il trofismo del fusto, Scalp Bioma per mantenere l'equilibrio del cuoio capelluto sano, Functional Detox per favorire il drenaggio dei liquidi e la funzione depurativa dell'organismo, Pure Detox per la funzione depurativa e antiossidante, Oxy Immuno per la funzione ricostituente e antiossidante, Fisio Drain per la funzione digestiva, depurativa e di drenaggio dei liquidi, Stress Down per supportare il tono dell'umore e le funzioni cognitive, e Full Relax per favorire il rilassamento e il benessere mentale.

Ogni integratore è stato formulato con la sinergia dei micronutrienti nelle quantità ideali per ottenere risultati efficaci per ogni problematica. Ad esempio, Scalp Bioma è stato sviluppato con il fermento probiotico Lactobacillus Paracasei per favorire l'equilibrio del cuoio capelluto alterato, mentre Trico Complex agisce con una doppia azione per la forza e la bellezza dei capelli. Grazie alla profonda conoscenza degli elementi e dei processi che influenzano la salute e la crescita dei capelli, il Gruppo Sanders ha creato integratori mirati che rappresentano una soluzione completa per una vasta gamma di problematiche legate ai capelli e al cuoio capelluto. Con Sanders Lab, il Gruppo Sanders rafforza la sua posizione di leader nei trattamenti tricologici all'avanguardia, offrendo soluzioni innovative e personalizzate che migliorano la vita delle persone.