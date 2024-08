Acqua Sant’Anna: presentata la mostra ‘Acqua – Liquida Bellezza’

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Acqua Sant’Anna: al via la mostra ‘Acqua – Liquida Bellezza’ al Santuario di Sant’Anna, in programma fino al 31 agosto



Acqua Sant’Anna prosegue il suo viaggio nel mondo dell’arte con una nuova tappa imperdibile: la mostra fotografica “Acqua – Liquida Bellezza” di Silvano Pupella è ora allestita al Santuario di Sant’Anna, il più alto d’Europa a 2020 metri d’altitudine. Dopo il successo della recente esposizione alla Caserma Carlo Alberto del Forte di Vinadio, l’azienda celebra la santa protettrice delle madri, la cui festa si celebra il 26 luglio, con una mostra che si apre al pubblico dal 1° agosto al 31 agosto.



La mostra “Acqua – Liquida Bellezza” raccoglie 50 scatti che esplorano la produzione di Acqua Sant’Anna e il contesto naturale che la circonda. Situata nel cuore delle Alpi Marittime, l’esposizione offre uno sguardo intimo e suggestivo sulla produzione dell’acqua, immortalando momenti unici e le persone che contribuiscono a questa tradizione. La scelta di esporre al Santuario di Sant’Anna non è casuale: la storia dell’azienda è strettamente legata alla tradizione dei pellegrini che, sin dal 1500, si recavano nella fonte di Vinadio per onorare la santa.