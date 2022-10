Adriatic Sea Forum, conclusa la quinta edizione a Bari

Gli scatti d'Affari

Adriatic Sea Forum 2022, concluse le due giornate del forum internazionale dedicato ai settori Cruise, Ferry, Yacht del Mar Adriatico

Si è tenuta a Bari la quinta edizione dell’Adriatic Sea Forum – Cruise, Ferry, Sail & Yatch in programma a Bari il 6 e 7 ottobre 2022. Il forum internazionale, ideato da Risposte Turismo e organizzato per l’anno corrente in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale e Pugliapromozione, rappresenta un importante appuntamento per tutti coloro che operano nel turismo via mare nell’Adriatico.

Da quanto emerge dall’’Adriatic Sea Tourism Report si attende per il 2023 un incremento di traffico rispetto all’anno in corso, prevedendo una significativa crescita del turismo che passerà dall’Adriatico, con 4,3 milioni di passeggeri coinvolti nel traffico crocieristico, in particolare nei porti pugliesi di Bari e Brindisi. Sono previste performance simili anche da Dubrovnik (525.000) e Kotor (500.000).