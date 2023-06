Aeroporti di Puglia, sempre più strategici per Volotea

Gli scatti d'Affari

Aeroporti di Puglia e Volotea: il vettore continua a rafforzare l'offerta da e per la Puglia È una collaborazione proficua e in continua crescita quella tra Volotea e gli Aeroporti di Puglia, dove la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee è presente con ben 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione, in Francia. Da Brindisi, invece, con Volotea è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes. Ricca e articolata l'offerta pugliese anche per numero di posti in vendita, che nel 2023 sono ben 191 mila. Dal 2012 Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Numeri considerevoli, ottenuti con diverse operazioni strategiche messe a punto negli ultimi mesi, come la riattivazione delle rotte rimaste scoperte ad inizio anno da Bari alla volta di Olbia e Corfù, e l'inaugurazione dei collegamenti con Firenze e Cagliari. Non solo: i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda. Così, con questa operazione, Volotea è in grado di offrire ai propri passeggeri voli verso un'ulteriore nazione europea. I passeggeri che scelgono Volotea per i loro spostamenti da e per Bari e Brindisi possono quindi contare su una gamma di rotte ancora più ricca, sempre beneficiando della comodità e della competitività che da sempre caratterizzano Volotea. Un'offerta di qualità che recentemente è valsa al vettore il prestigioso Skytrax World Airline Award come 'Miglior Compagnia Aerea Low-Cost in Europa'.