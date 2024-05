Affaritaliani.it, concluso il V Meeting del Made in Italy organizzato da AEPI

Affaritaliani.it, volge al termine il 5° Meeting del Made in Italy organizzato da AEPI. ‘Unire le eccellenze per avere l’eccellenza’

Si è concluso il V Meeting del Made in Italy: "Il Made in Italy per i professionisti e le imprese italiane". Questo è stato il titolo del Rapporto AEPI 2024 di Lab21.01, che ha inaugurato la quinta edizione del "Forum del Made in Italy", lo storico appuntamento di AEPI–Confederazione delle associazioni europee di professionisti e imprese. Quest'anno, il forum è stato organizzato per la prima volta in collaborazione con Affaritaliani.it, il primo quotidiano digitale fondato da Angelo Maria Perrino, e con l’Associazione La Piazza.

Mino Dinoi, Presidente di AEPI, ha dichiarato: "Questi due giorni rappresentano per noi un'opportunità di riflessione e confronto, ma soprattutto un momento per trasmettere alle Istituzioni tutta la nostra esperienza riguardo alle esigenze quotidiane di imprese, microimprese e professionisti. L’obiettivo di questo evento è costruire un ponte tra le istituzioni italiane ed europee, concentrandosi sulla tutela del Made in Italy e del suo indotto. Puntiamo a portare le nostre istanze al centro del dibattito nazionale".

“La collaborazione con AEPI nella cornice del V Forum del Made in Italy ci ha dato l’opportunità di discutere di temi molto attuali e cari a La Piazza, tra cui welfare, infrastrutture, intelligenza artificiale, cybersicurezza, pubblica amministrazione, tutti animati da un fil rouge che si chiama “Made in Italy. Questa edizione del Forum del Made in Italy rappresenta per noi una 'Piazza' romana, un nuovo appuntamento della nostra storica rassegna 'La Piazza', che tornerà nel consueto evento di fine agosto a Ceglie Messapica", ha dichiarato Angelo Maria Perrino, direttore di Affaritaliani.it.