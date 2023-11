Affaritaliani.it media partner del Salone dei pagamenti 2023

Gli scatti d'Affari

Torna all'Allianz MiCo di Milano dal 22 al 24 novembre il Salone dei Pagamenti ABI: l'appuntamento nazionale di riferimento sui Pagamenti e l'Innovazione. Affaritaliani. it , in veste di media partner dell'evento, racconterà ai lettori le novità sul mondo dei pagamenti digitali, lasciando spazio alle voci dei brand partecipanti. Inoltre, la testata sarà presente in loco, con uno stand dedicato al Piano 0 (posizione T10), tutti e tre i giorni dalle 9:30 alle 18:00. Da ormai otto anni, il Salone rappresenta una piattaforma di open innovation capace di accogliere e mettere a confronto istituzioni, banche, mondo finanziario, circuiti di pagamento, imprese, pubblica amministrazione, aziende digital, startup e fintech, professionisti, mondo retail, giovani e studenti. Il Salone dei Pagamenti racconta l'innovazione spaziando dall'attualità ai temi specialistici e dando voce a relatori di prestigio internazionale, con sessioni e workshop che approfondiscono i trend emergenti che dai servizi di pagamento diventano strumenti per il business e per la vita quotidiana. Quest'anno, per la prima volta, il Salone sarà il polo di riferimento dell'ecosistema delle startup italiane del fintech. Imprese innovative, incubatori, investitori si incontreranno e confronteranno all'interno dell'Agorà del Futuro, uno spazio di oltre 3.000 mq e un programma di eventi ad hoc per mettere in connessione i protagonisti dell'innovazione. Tra i temi al centro di questa edizione, l'impatto sul futuro dei pagamenti globali delle nuove tendenze emergenti nel mercato e nel contesto macroeconomico. Ma anche le nuove prospettive aperte dalle novità tecnologiche e regolamentari: dall'avvento dell'euro digitale fino alle opportunità e ai rischi che le applicazioni dell'intelligenza artificiale portano con sé.