Alfaparf Milano Professional, rinnovata la storica linea di colorazione

Alfaparf Milano Professional: presentata la nuova Evolution of che color, il brand rinnova l'iconica linea di colorazione grazie alla tecnologia brevettata Nella società odierna i consumatori sono sempre più attenti e consapevoli rispetto alle minacce che li circondano e sono alla ricerca di prodotti che consentono un miglioramento continuo della salute dei propri capelli e protezione dagli agenti esterni. Alfaparf Milano Professional, brand haircare Made in Italy che da sempre propone nei propri saloni tecnologie costantemente migliorate per rispondere alle nuove esigenze del mondo del haircare, presenta Evolution of the color, la sua storica linea di colorazione permanente, in una versione rinnovata che si prefigge di proteggere i capelli dall'inquinamento, luce blu e dai raggi UV. Dal laboratorio R&D, fiore all'occhiello del Gruppo Alfaparf Milano, arriva l'evoluzione della formula di Evolution of the color. Oltre agli straordinari benefit quali 100% di copertura dei capelli bianchi e schiaritura fino a 3 toni, massima attenzione al rispetto del capello, free from PPD e con acido ialuronico, è stata aggiunta un'innovativa tecnologia brevettata: la Patented Color Guard Technology, un complesso emulsionante brevettato che permette una distribuzione uniforme e un miglior deposito del colore sul capello. La gamma, con formulazione vegan, viene presentata da settembre nei saloni con un packaging rinnovato ed è formata da ben 119 nuance annuali e sofisticate che garantiscono un risultato colore impeccabile. I look di Evolution of the color sono stati realizzati in collaborazione con Rudy Mostarda, il Global Creative Director di Alfaparf Milano Professional, che ha poi presentato la campagna Love Your Evolution nella Nuova Collezione Cut&Color.