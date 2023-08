Alto Adige: 5 esperienze esclusive al Bad Moos Aqua Spa Resort

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Alto Adige: al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, cinque indimenticabile esperienze in location d’eccezione per la stagione autunnale

Sono molte le esperienze che si possono vivere al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto (BZ) per arricchire la propria vacanza di momenti indimenticabili. Tra queste, cinque in particolare si prestano anche alla stagione autunnale e spaziano dal benessere alla gastronomia, alle attività outdoor. Elemento comune a tutte è la location d’eccezione: il Bad Moos Aqua Spa Resort e le Dolomiti di Sesto, patrimonio dell’umanità Unesco.

La prima esperienza da regalarsi per rendere indimenticabile la propria vacanza autunnale è il soggiorno in una delle suite del Bad Moos Aqua Spa Resort: questa offre in particolare una splendida vasca ovale situata proprio davanti alla vetrata del balcone, che regala una vista mozzafiato sulle cime delle Dolomiti.

La seconda esperienza è di tipo gastronomico: la cena al Bad Moos Aqua Spa Resort viene infatti servita normalmente nella raffinata e luminosa sala ristorante con un menu di 4-5 portate a scelta, buffet di verdure, antipasti, formaggi e dolci, il tutto accompagnato da una ricca selezione di vini locali e internazionali. L’hotel è inserito in uno scenario naturale incontaminato, tra la Val Fiscalina e le Dolomiti di Sesto. Ci sono molti modi per esplorare il territorio circostante, percorso da una rete sentieristica che offre numerose opportunità sia per chi ama camminare, sia per gli appassionati di bicicletta, accanto a un’esclusiva passeggiata a cavallo fino al rifugio di fondovalle.

Sarà inoltre possibile prendere parte al tradizionale Bagno di fieno, un vero e proprio rituale da vivere nella Spa Soma & Anima. Il fieno è quello di alta montagna sopra i 1500 metri arricchito da una miscela naturale di erbe preziose, fiori e diverse erbe medicinali. Infine, circondati dalle bolle dell’idromassaggio, immersi nell’acqua calda della piscina esterna, ci si gode il panorama naturale e le cime imponenti delle Dolomiti che si stagliano sul cielo terso.