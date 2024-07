ANBI: a Roma il convegno sul progetto Farmwise per l’agricoltura e l’ambiente

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. ANBI, Ulund, Unibo e C.E.R.: presentato il progetto Farmwise per l’agricoltura irrigua e la sostenibilità ambientale Nei giorni scorsi, presso la sua sede a Roma, ANBI ha presentato il progetto Farmwise per l'agricoltura irrigua e la sostenibilità ambientale. L'evento ha illustrato le ultime innovazioni nella gestione delle risorse idriche e nella sostenibilità agricola. Tra i partecipanti: Francesco Vincenzi, Presidente ANBI; Ronny Berndtsson, Professore Ulund e Deputy Director Cmes; Attilio Toscano ed Elisa Michelini, Professori Unibo; Raffaella Zucaro, Direttrice Generale C.E.R.; Francesco Battistoni, Vicepresidente della VIII Commissione della Camera dei deputati; e Alessandro Monteleone, Dirigente di ricerca CREA Politiche e Bioeconomia. Il progetto Farmwise, iniziato il 1° gennaio 2024 con un budget di 6 milioni di euro e una durata di 36 mesi, sviluppa strumenti basati su Intelligenza Artificiale, biochar e biosensori per la tutela delle risorse irrigue. Guidato dall'Università svedese di Lund (Ulund) e finanziato dalla Commissione Europea, il progetto coinvolge 20 partner, tra accademici e aziende private, provenienti da 13 Paesi. "È evidente l'importanza di tale ricerca per la salute pubblica, soprattutto ora che all'ordine del giorno c'è l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura. In Italia, un freno all'uso di tale risorsa è infatti l'incapacità della gran parte dei depuratori di intercettare le microplastiche, inquinanti in forte aumento e lesivi della salubrità alimentare: un sistema di alert, unitamente all'indispensabile certificazione di un ente terzo, aumenterebbe significativamente le garanzie per i consumatori", ha commentato Francesco Vincenzi. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery