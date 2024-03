ANBI: illustrato il Report sulla Stagione Irrigua in Lombardia 2023

Gli scatti d'Affari

ANBI presenta il Report sulla Stagione Irrigua in Lombardia 2023, pubblicato grazie alla collaborazione del CeDATer Si è svolto, presso il Belvedere Jannacci del Palazzo Pirelli a Milano, la presentazione del Report sulla Stagione Irrigua in Lombardia 2023, che getta luce su un'altra annata segnata dalla persistente crisi idrica che affligge la regione dal 2021. Questo documento, giunto alla sua quarta edizione, offre un'analisi minuziosa dei dati sull'uso dell'acqua in agricoltura, elaborati dal CeDATeR (Centro Dati Acqua e Territorio Rurale), nato dalla sinergia tra ANBI Lombardia e Regione Lombardia. L'analisi riflette un quadro allarmante: l'annata irrigua del 2023 è iniziata nel segno di una profonda crisi idrica, causata dalla drastica riduzione delle precipitazioni. La disponibilità idrica è risultata ridotta del 58% rispetto alla media del periodo 2006-2020, con una significativa diminuzione del 69% della neve. Tuttavia, le piogge abbondanti registrate nel mese di maggio, insieme a una gestione attenta e condivisa dei bacini lacustri e idroelettrici montani, hanno evitato le gravi difficoltà incontrate nell'anno precedente, consentendo di chiudere la stagione senza crisi acuta come nel 2022. I dati meteorologici confermano ulteriormente la gravità della situazione: l'anno idrologico 2022-2023 è stato caratterizzato da temperature più elevate rispetto ai precedenti record, con una media di 16 gradi centigradi nel territorio di pianura, superiore di 0,3 gradi al record del 2015. Questo aumento della temperatura ha comportato un maggiore fabbisogno idrico delle colture, compensato solo in parte dalle precipitazioni della tarda primavera e di luglio, spesso accompagnate da eventi meteorologici estremi come grandine e vento forte.