Armani Hotel Milano offre il nuovo trattamento Essenza naturale

Armani Hotel Milano, con l'estate arriva il nuovo trattamento Essenza naturale In occasione della stagione estiva Armani/Spa, all'interno di Armani Hotel Milano, offre un nuovo trattamento, Essenza naturale, al fine di offrire una pausa rilassante e benefica: giusto alleato a favore un nuovo equilibrio per il corpo. Il percorso ha inizio con l'applicazione sulle gambe dell'argilla e poi delle alghe così da intensificare l'effetto idratante e dermopurificante e rendere la pelle liscia e morbida. I benefici sono in seguito ampliati dal massaggio sul corpo, a base di oli ed estratti vegetali al profumo di limone ed erbe officinali, che tonifica e drena. Gesti rimodellanti e detossinanti: un rituale di bellezza e cura che stimola il microcircolo e favorisce l'eliminazione delle tossine, attivando vitalità della pelle. Il trattamento si conclude con la degustazione in Spa di un cocktail analcolico di Armani/Bamboo Bar, dalle proprietà depurative e purificanti, a base di mela verde, pompelmo rosa, zenzero fresco, sciroppo di miele aromatizzato alla maggiorana e rosmarino.