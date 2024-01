Aruba, Università di Pisa: nuova partnership per ottimizzare le risorse cloud

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Aruba e Università di Pisa, al via la collaborazione: machine learning e AI per l'ottimizzazione delle risorse cloud Aruba, il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia una nuova collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Pisa. Il tema dell'efficienza energetica sta diventando sempre più importante e determinante nella progettazione di qualsiasi servizio, per ovvie ragioni economiche ed ambientali, oltre che per l'attenzione al tema delle normative di riferimento, prima su tutte la EED, Energy Efficiency Directive, della Commissione UE. Da tali presupposti si sviluppa l'accordo quadro, di durata biennale, che coinvolge Aruba ed il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Pisa in merito ad un progetto sperimentale di machine learning e AI applicata al cloud computing. Il progetto mira a sviluppare una soluzione integrata per la gestione dei carichi su piattaforme cloud, basata sulla predizione delle risorse utilizzate dalle Virtual Machine (VM). Tale predizione si dovrà basare sull'analisi di dati storici relativi alle VM e, tramite lo sviluppo di specifici algoritmi, avrà l'obiettivo di ottimizzare il consumo energetico dell'hardware, garantendo allo stesso tempo i requisiti richiesti dagli utilizzatori delle VM. Poiché gli ambienti cloud sono generalmente utilizzati in maniera dinamica e flessibile, ed il loro costo è influenzato dal consumo energetico, poter ottimizzare l'utilizzo di tali risorse, ad esempio, modulando in maniera predittiva il numero dell'hardware rispetto alle specifiche necessità dei clienti, può ridurre i consumi quando non necessari e di conseguenza, offrire il servizio a dei costi più vantaggiosi.