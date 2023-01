ASPI consegna a Cinisello Balsamo la nuova piazza sopraelevata

Gli scatti d'Affari

ASPI, inaugurata a Cinisello Balsamo la nuova piazza pubblica sopraelevata

Autostrade per l'Italia ha inaugurato ieri a Cinisello Balsamo la nuova piazza pubblica sopraelevata: garantirà il passaggio ciclopedonale tra il parco Caldara e via Friuli. Il progetto, portato avanti per rispondere alle esigenze del territorio attraversato dalla A4 Milano-Brescia, è stato sviluppato in un'ottica di sostenibilità e mobilità dolce, con l'obiettivo di ricollegare il quartiere Crocetta, separato dal tratto autostradale, alla città. L'intervento, dal valore complessivo di 1,6 milioni di euro, ha previsto la realizzazione di uno skatepark, due aree giochi per bambini, un ascensore, un impianto di illuminazione e videosorveglianza e l’installazione di arredi urbani. Esso rientra nel più ampio progetto per la IV corsia dinamica sulla A4 lunga 10 km, del valore di 240 milioni euro, che ha compreso anche la costruzione dei 435 metri di galleria fonica tra via Matteotti e via Friuli.

“Il potenziamento della A4 rientra nell’ambito del piano industriale di Autostrade per l’Italia, un programma di sviluppo e investimento infrastrutturale da oltre 21 miliardi di euro, incentrato sulla gestione integrata della mobilità, sulla digitalizzazione delle infrastrutture, sulla sostenibilità e sulla relazione con le comunità. La valorizzazione e la riqualificazione del territorio attraversato dalla nostra rete è uno dei principi guida di tutti i progetti del Gruppo. Questi nuovi spazi a servizio dei cittadini sono un esempio di come un’infrastruttura possa essere occasione di rilancio e di miglioramento della qualità della vita di un’intera area urbana, ripristinando i principi dell’armonia con il tessuto urbano, senza rinunciare alla necessità dello sviluppo sostenibile della rete”, ha dichiarato Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia.