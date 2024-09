ASPI: varato il nuovo cavalcavia dello svincolo di Dalmine

Gli scatti d'Affari

ASPI: lavori quasi al termine per il cavalcavia dello svincolo di Dalmine sulla A4 Milano-Brescia

Autostrade per l’Italia ha annunciato che, con il varo del nuovo cavalcavia che collegherà il casello di Dalmine con la rotatoria della Tangenziale di Bergamo, i lavori di adeguamento del nuovo svincolo di Dalmine sulla A4 Milano-Brescia sono entrati nella fase finale. L’imponente struttura, lunga 50 metri, larga 20 metri e pesante 425 tonnellate, è stata posizionata grazie a due piattaforme SPMT progettate per il trasporto di carichi eccezionali. Le operazioni, realizzate da Amplia Infrastructures del Gruppo ASPI insieme a tre aziende italiane specializzate, si sono svolte senza intoppi e termineranno con le finiture notturne, consentendo l’apertura dello svincolo entro fine 2024.

Il progetto di adeguamento del nodo di Dalmine, del valore di circa 25 milioni di euro, prevede la realizzazione di due sottovia, barriere acustiche fonoassorbenti e opere a verde, migliorando la gestione del traffico in una delle aree industriali più dense d’Italia ed Europa. La nuova configurazione aumenterà la permeabilità tra A4 e Tangenziale, ottimizzando i flussi di traffico e riducendo i tempi di percorrenza. Inoltre, risponde ai criteri di sostenibilità, limitando il consumo di suolo e le emissioni di CO2, contribuendo al potenziamento infrastrutturale del tratto autostradale.

“Con il varo del nuovo cavalcavia di stanotte, eseguito attingendo alle migliori e più moderne tecnologie di costruzione disponibili a livello globale, mettiamo le basi per il completamento, nei tempi annunciati, dei lavori di potenziamento dello svincolo di Dalmine, un crocevia di persone e merci fondamentale per il continuo sviluppo di questo territorio. Autostrade per l’Italia si conferma un partner solido e affidabile per le istituzioni e comunità del nostro Paese”, ha affermato Luca Fontana, Direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l’Italia.