Atac, arriva a Roma il primo bus Tap&Go

Gli scatti d'Affari

ATAC, pagamenti contactless a bordo dei bus in collaborazione con Mastercard

Dopo il successo dei pagamenti in modalità contactless sperimentato nella rete metropolitana da ATAC, arrivano ora i primi bus Tap &Go, integrati di lettore contactless, che amplia così il percorso di digitalizzazione della compagnia di Trasporti. Il progetto è stato lanciato da ATAC in collaborazione con Mastercard che fornirà i mezzi di superficie dei dispositivi contactless, per consentire il rapido pagamento del titolo di viaggio. Il primo bus Tap &Go sarà in servizio per i prossimi 15 giorni sulla linea 51, e vedrà presente il personale ATAC a supporto dei passeggeri che si accingono ad utilizzare la nuova modalità di pagamento digitale.