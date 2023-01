Atos, inaugurata la nuova sede a Bari

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Atos, investimento da 36 milioni di euro per l'apertura della nuova sede a Bari

Atos, azienda internazionale operante nel settore dell'information technology, ha aperto a Bari i suoi nuovi uffici. L’inaugurazione della sede posizionata in via Mazzitelli, nel quartiere Poggiofranco, è stata celebrata dal sindaco Decaro e dall'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. Entro il 2024 saliranno a 400 le unità impiegate nel capoluogo pugliese. Sono 130 i primi nuovi assunti: l’obiettivo dell’azienda è quello di accrescere l’impegno su progetti che possano avere impatto rilevante sul territorio.

“Come abbiamo raccontato al momento del nostro insediamento a Bari, nel marzo del 2022 siamo convinti che il modo più efficace per stare su un territorio sia quello di avere un dialogo costante con le istituzioni, con il tessuto produttivo ma anche con le università. Per chi opera in settori fortemente competitivi e votati all’innovazione è di primaria importanza, infatti, riuscire ad avere persone con formazione di alto livello, in grado di portare competenze e idee all’interno dell’azienda. Sul territorio pugliese stiamo trovando un terreno molto fertile. Oltre 130 persone fanno già parte della squadra di Atos e altre continueranno ad aggiungersi, in linea con gli obiettivi di sviluppo che ci siamo dati”, ha dichiarato il Ceo di Atos Italia, Giuseppe Di Franco.

“Mettere piede in questi uffici è il segno tangibile dei risultati del lavoro fatto in questi anni grazie alla collaborazione delle istituzioni e delle Università del nostro territorio”, ha aggiunto il sindaco di Bari, Antonio Decaro. “La presenza di Atos qui a Bari rappresenta un passo importante verso l’obiettivo più grande, quello di fare della città un punto di riferimento nazionale nel settore dell’information technology, sia per lo sviluppo di progetti innovativi, sia per la capacità di attrarre risorse economiche e umane nel settore dell’innovazione tecnologica e delle soluzioni digitali”.