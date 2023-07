Autostrade per l'Italia, al via la quarta corsia dinamica in A4

Autostrade per l'Italia: inaugurato il primo tratto di quarta corsia dinamica in A4 tra Cormano e Viale Certosa

Prosegue l’impegno del Gruppo Autostrade per l’Italia per l’efficientamento del tratto urbano della A4 Torino – Trieste, attraverso la recente apertura della quarta corsia dinamica della A4 tra lo svincolo di Cormano e lo svincolo di viale Certosa. Grazie alla definizione e all’applicazione di un sofisticato sistema tecnologico, sviluppato da Movyon (catalizzatore dell’innovazione tecnologica del Gruppo), il nuovo sistema di controllo è in grado di gestire agilmente il passaggio dal funzionamento a tre corsie più emergenza a quello a quattro corsie.

La piattaforma gestisce in maniera coordinata tre attività: analisi, segnalazion e e rilevamento. Il sistema di analisi del traffico consente di monitorare e analizzare costantemente il flusso veicolare; il sistema di segnalazione comunica immediatamente agli utenti in transito le informazioni relative alla variazione d’uso delle corsie e dei limiti di velocità; infine, il sistema di Automatic Incident Detection rileva tutti gli eventi con possibili ripercussioni sull’uso della corsia dinamica, quali veicoli fermi, veicoli contromano o code. Il monitoraggio avviene tramite l’impiego di radar, laser scanner e telecamere dotate di algoritmi di intelligenza artificiale che effettuano una scansione continua delle carreggiate e del traffico veicolare.