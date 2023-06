Banca Generali, il 14esimo capitolo del progetto di Guindani

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Banca Generali, Presentati a Hong Kong i nuovi scatti del fotografo Stefano Guindani Reti elettriche, telefoniche e Internet, strade, ferrovie, ma anche canali per l'acqua e tubature: gli investimenti nelle infrastrutture sono un passo necessario nell'Agenda Onu al 2030 per permettere alla gran parte della popolazione mondiale di accedere alle condizioni minime godendo così dei propri diritti fondamentali. E sono proprio le infrastrutture e l'innovazione industriale al centro del racconto del quattordicesimo scatto di BG4SDGs – Time to Change, il progetto di Banca Generali per approfondire lo stato dell'arte del processo di raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030. "Il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, con la sua lunghezza di 55 km, rappresenta una pietra miliare nell'ambito delle infrastrutture mondiali. Oltre a collegare tre importanti città, offre un beneficio tangibile alla popolazione locale. Il fatto che le persone possano percorrere quel tratto di strada in un'ora anziché in quattro è un grande passo avanti in termini di efficienza e mobilità", ha affermato Stefano Guindani, fotografo e curatore del progetto BG4SDGs – Time to Change. "Contribuisce alla connettività tra città e regioni, promuovendo lo sviluppo socioeconomico. Inoltre, la sua costruzione ha richiesto tecnologie avanzate e soluzioni innovative, dimostrando l'importanza dell'innovazione nel campo delle infrastrutture", ha concluso Guindani.