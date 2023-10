Banca Ifis, Premio Bancor: vince Larry Summers per il 2023

Gli scatti d'Affari

Banca Ifis e Associazione Guido Carli, giunto alla II edizione il Premio Bancor: vince Larry Summers

Si è tenuto a Roma, lo scorso 23 ottobre, l'evento di celebrazione del Premio Bancor 2023, istituito nel 2022 dall’Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis. Il riconoscimento, che ha l'obiettivo di identificare le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario riconoscendo competenza, integrità e trasparenza, è stato assegnato quest'anno a Larry Summers, già segretario del Tesoro Usa durante l’amministrazione Clinton, Direttore del National Economic Committee con Obama e rettore di Harvard. Ad intervenire durante i lavori Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli ed Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, alla presenza di Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, Paolo Savona, Presidente della Consob, e Pietro Cipollone, membro del board Bce. Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato che dal 2024 al Premio per l'economia verrà affiancato un Premio per il giornalismo, volto a identificare, nel panorama internazionale, figure di spicco che, attraverso il loro lavoro, hanno inciso in maniera determinante nel dibattito pubblico.

"Sono incredibilmente onorato e grato di aver ricevuto il Premio Bancor. Mi sono emozionato molto quando ho saputo che la vostra giuria aveva deciso di assegnare il premio a me, dopo che l’anno scorso era stato insignito al mio caro amico Mervyn King. Sono grato per il riconoscimento, ma lo sono ancora di più per il fatto che tutti noi che operiamo in posizioni di responsabilità pubblica nell’area finanziaria non lo facciamo per servire gli interessi dei banchieri, per il bene dei banchieri, né per far funzionare meglio i mercati dei capitali come una sorta di astrazione, ma piuttosto lo facciamo per creare una società migliore e più stabile basata su una maggiore interdipendenza e su scambi che sono inevitabilmente facilitati e sviluppati dalla finanza": queste le parole di Larry Summers, che si è detto estremamente emozionato per l'assegnazione dell'edizione 2023 del Premio.

Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, ha affermato: "L’anno prossimo saranno premiati anche giornalisti che si sono distinti per il loro contributo al dibattito pubblico. Il Premio Bancor arriva al suo secondo anno con un ulteriore consolidamento. Creato per contribuire a mantenere aperto il nostro Paese al dibattito economico internazionale e per promuovere il dialogo continuo fra opinioni ed esperienze diverse, Bancor si richiama a un esperimento fatto da due uomini di eccellenza: il Governatore Guido Carli e un grande giornalista, Eugenio Scalfari, che crearono, proprio sotto questa sigla, un’eterodossa esperienza di confronto fra poteri e opinioni diverse, sulle colonne del settimanale L’Espresso".