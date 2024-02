BIT Milano: si è conclusa la vetrina del turismo mondiale

Gli scatti d'Affari

BIT Milano: volge al termine l'insostituibile piattaforma di relazioni e di business per gli operatori del turismo Si conclude oggi, 6 febbraio, BIT Milano all'Allianz MiCo, l'insostituibile piattaforma di relazioni e di business per gli operatori del turismo e osservatorio sui trend. Nonostante il clima di incertezza geopolitica internazionale, la voglia di viaggiare rimane viva, in Italia e nel mondo. Come riportato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), lo scorso 30 novembre, il turismo mondiale ha fatto progressi significativi, con un recupero del 90% sul 2019. L'Italia si conferma tra le mete preferite: se nel 2022 si posizionava quarta per numero di presenze (il 14,5% di quelle registrate nell'intera UE in quell'anno), dopo Spagna (16,6%), Francia (16,3%) e Germania (14,7%), dopo il primo semestre del 2023 sale al secondo posto, in coda solo alla Spagna. Come ogni anno, in occasione della BIT, sono stati accesi i riflettori su questo comparto di valore, attraverso i suoi espositori, nazionali e internazionali, i buyers ed un ricco palinsesto di convegni; per toccare con mano il presente ed il futuro della travel industry globale, con offerte sempre più sostenibili, consapevoli, personalizzate e tecnologiche. L'incontro presso l'Allianz MiCo ha rappresentato un'occasione importante per le imprese del settore, offrendo loro l'opportunità di presentare le più recenti innovazioni, di interagire con altri protagonisti del mercato e di connettersi con potenziali clienti.