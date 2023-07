BNP Paribas e SDA Bocconi, presentata la ricerca sulla Family Governance

Gli scatti d'Affari

BNP Paribas Wealth Management e SDA Bocconi analizzano temi e tendenze della “family business governance” in Europa

In Europa le imprese familiari costituiscono la stragrande maggioranza delle organizzazioni imprenditoriali: si va dal 61% delle imprese nei Paesi Bassi a oltre l'80% in Spagna, Italia e Francia. Rappresentano pertanto uno dei principali motori della crescita economica, dell'occupazione e dello sviluppo sociale. Con il contributo di famiglie e imprenditori leader in tutta Europa, la ricerca di BNP Paribas Wealth Management e SDA Bocconi evidenzia quali siano le aspettative che contraddistinguono le famiglie imprenditoriali, allo scopo di guidare i loro manager e consulenti nella gestione della “family governance” come una componente chiave del successo a lungo termine.

Dalla ricerca emerge che il 50% del PIL dell'Unione europea è generato da imprese familiari, che rappresentano tra il 40 e il 50% di tutti i posti di lavoro del settore privato europeo. Molte aziende europee di successo sono a conduzione familiare e quasi la metà delle prime 1.000 italiane sono imprese familiari, quota che in Germania è del 40% e del 28% in Francia.

Per quanto riguarda la governance familiare, le imprese europee sono indietro rispetto alle loro omologhe nel Mondo: il 59% di quelle globali ha un Consiglio di Amministrazione contro solo il 24% delle europee. Lavorare con consulenti esterni è fondamentale per avere una visione equilibrata e terza su questioni complesse di possibile interesse familiare. Oltre il 75% degli intervistati, quando seleziona advisor, si affida a referenti della rete professionale della famiglia e/o amici.