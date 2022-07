Campari torna protagonista a Biennale Cinema 2022

Gli scatti d'Affari

Campari è Main Sponsor della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia

Campari torna protagonista per il quinto anno consecutivo alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia. Da mercoledì 31 agosto a sabato 10 settembre l’incontro tra i volti ormai affermati del Grande Schermo e i giovani talenti emergenti costituirà ancora una volta il fil rouge delle iniziative firmate dal brand Main Sponsor della Mostra. Il luogo attorno al quale ruoteranno gli esclusivi appuntamenti targati Campari sarà Campari Lounge, situata presso la Terrazza Biennale, proprio di fronte al Palazzo del Casinò: coloro che varcheranno la soglia della suggestiva location avranno la possibilità di assaporare un drink speciale ispirato alla città di Venezia, creato e servito per l'occasione da Camparino in Galleria. Inoltre, martedì 6 e giovedì 8 settembre, le serate Campari prenderanno vita al Campari Boat In Cinema, la spettacolare installazione posizionata all’interno della magica cornice dell’Arsenale di Venezia. Moltissimi saranno gli ospiti di Campari durante tutti gli 11 giorni della Mostra, tra i quali Rocío Muñoz Morales, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Benedetta Porcaroli, Giancarlo Commare e Federica Sabatini.