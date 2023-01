CDP Business Matching: al via nuovo network imprese fra Italia e USA

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

CDP Business Matching, sbarca negli USA la piattaforma digitale che connette imprese italiane e statunitensi

La piattaforma digitale CDP Business Matching, che favorisce lo sviluppo di nuovi network tra imprese italiane ed estere, si allarga anche agli Stati Uniti con un evento di lancio organizzato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) insieme all'Ambasciata d'Italia a Washington. La Piattaforma di Business Matching è un innovativo strumento digitale sviluppato da CDP in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e SIMEST (Gruppo CDP), con il coinvolgimento di tutti i principali attori del Sistema Paese.

Ha l’obiettivo di sostenere e rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra aziende italiane e straniere, in particolare PMI, in base alle loro caratteristiche ed esigenze, superando le barriere esistenti in particolare sui mercati più lontani e complessi. CDP Business Matching è stata lanciata poco più di un anno fa grazie al sostegno della rete

diplomatico-consolare, di ICE e dei partner locali presenti nei vari Paesi di operatività: Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Indonesia, Marocco, Messico e da oggi USA.

Sulla piattaforma sono registrate circa 4.000 imprese di cui 60% italiane e 40% estere, sono state raggiunte oltre 70.000 visualizzazioni e sono stati proposti più di 10.000 abbinamenti tra aziende italiane ed estere. Nel corso degli ultimi mesi sono stati organizzati webinar ed eventi settoriali che hanno coinvolto complessivamente circa 2.800 imprese generando circa 500 incontri di B2B. Il secondo anno di attività della piattaforma si apre appunto con il lancio dello strumento negli USA, per poi proseguire con altri Paesi prioritari per l’export e l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.