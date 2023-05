Clivet, inaugurata a Milano-Bicocca la nuova sede ecosostenibile

Gli scatti d'Affari

Clivet inaugura il suo European Hub negli spazi dell'innovativo SuperLab Bicocca Sono stati inaugurati i nuovi uffici dello European Hub dell'azienda Clivet, al primo piano del grattacielo sostenibile orizzontale SuperLab Bicocca, in ferro, vetro e con finiture esterne in gomma trasparente. Lo stabile, con una hall pubblica aperta a tutti i cittadini, è alimentato soltanto da fonti rinnovabili, senza centrali a gas, e vanta la certificazione Leed Gold. Clivet continua con questo passo la sua costante crescita, evidenziata dai positivi risultati conseguiti nell'ultimo anno: il fatturato è passato dai 149 milioni di euro del 2020 ai 262 milioni di euro del 2022. L'amministratore delegato Stefano Bellò ha commentato: "Per gli uffici del nostro European Hub abbiamo scelto SuperLab considerando la capacità di questa struttura di soddisfare al meglio le nostre esigenze. L'edificio ha delle caratteristiche che rispecchiano il DNA di Clivet e i nostri principi di sostenibilità e benessere totale. Mi riferisco in primis alla certificazione Leed Gold per le prestazioni energetiche e la qualità ecologica degli interni, alle risorse e ai materiali impiegati, come gli elementi riciclati dalla gomma siliconica della facciata. La struttura è inoltre completamente carbon free. Crediamo che sia lo spazio con le caratteristiche giuste per rappresentare l'espansione internazionale che è tra i nostri principali obiettivi".