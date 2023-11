Coldiretti, a Codogno il summit sulla PAC

Gli scatti d'Affari

Coldiretti, discussa la nuova PAC alla Fiera di Codogno: all'evento presenti i massimi esperti del tema La Politica Agricola Comune (PAC), entrata in vigore a gennaio del 2023 ma pensata ormai sette anni fa, ha ancora senso oggi, quando il mondo è profondamente cambiato e ci sono due guerre in corso? Nelle condizioni attuali è opportuno introdurre nuovi vincoli all'attività delle imprese agricole in nome della sostenibilità per poi aprire invece la strada a importazioni di materie prime e cibo da aree dal mondo con un'incidenza delle emissioni superiore a quella della Ue, aumentando l'inquinamento? E' giusto introdurre obblighi ulteriori nelle campagne e negli allevamenti a fronte di sostegni decurtati? Queste sono solo alcune delle domande alle quali cercherà di rispondere il convegno organizzato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione della Fiera autunnale di Codogno. All'evento sono intervenuti alcuni tra i massimi esperti sul tema, oltre ai rappresentanti istituzionali del territorio e della Lombardia: con Alessandro Rota, presidente di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza, e Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia, sul palco ci saranno infatti Alessandro Beduschi, assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, e Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia di Lodi. A fare gli onori di casa Francesco Passerini, sindaco di Codogno. Le relazioni sono state affidate a: Stefano Ciliberti del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università di Perugia; Danilo Bertoni, docente di Economia ed Estimo rurale dell'Università degli Studi di Milano; Andrea Massari, direttore generale della DG Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia; Stefano Masini, responsabile dell'Area Ambiente e Territorio della Confederazione nazionale Coldiretti. Introduce Umberto Bertolasi, direttore della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza.