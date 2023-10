Conad: superato il traguardo dei 50 anni con €6,6 mld di fatturato

Conad: celebrati 50 anni di crescita e innovazione con un fatturato da 6,6 miliardi di euro

A 50 anni dalla sua nascita, la Cooperativa rappresenta un operatore di riferimento per il settore nel Centro-Sud: con 27 mila dipendenti che lavorano in 1.589 punti vendita in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia e in 19 centri logistici, per servire quotidianamente 3,4 milioni di clienti, PAC 2000A a fine 2022 ha conseguito un fatturato di 6,6 miliardi della rete di vendita. Numeri che fanno di PAC 2000A la prima azienda nelle 5 regioni in cui opera per quota di mercato totale (20,3%), con un incremento di fatturato nell’ultimo quinquennio del 12,1% su base annua e con un ritmo ben superiore rispetto a tutti i benchmark. Questi risultati rendono la Cooperativa una delle principali aziende per dimensione economica del Centro Sud Italia.

“Riconosciamo la responsabilità di contribuire concretamente allo sviluppo del nostro Paese, generando valore e un impatto positivo su un ampio spettro di territori, che vanno dai grandi centri urbani fino ai più piccoli comuni. Per questo motivo, perseveriamo nell'ideazione e nell'implementazione di nuovi approcci e strategie che ci permettono di anticipare e soddisfare al meglio le esigenze del mercato. Ciò include una costante innovazione nell'offerta di prodotti e di servizi distintivi, mirati a rafforzare la nostra relazione con la clientela. Questo approccio dinamico ci permette di rimanere al passo con l'evoluzione dei gusti e delle aspettative dei consumatori, garantendo allo stesso tempo un servizio di alta qualità. Il nostro impegno va oltre la semplice fornitura di prodotti; ciò che ci guida è la creazione di un impatto positivo e duraturo sulle comunità in cui operiamo, contribuendo alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro, alla promozione di iniziative culturali e sociali e, non da ultimo, alla promozione di pratiche sostenibili che rispettino l'ambiente e l'integrità degli ecosistemi”, ha dichiarato Francesco Cicognola, Direttore Generale di PAC 2000A.

Come azienda attenta alle persone ma anche allo sviluppo dei territori, la Cooperativa ha progressivamente, nel corso degli anni, posto un'enfasi sempre più significativa sulla sostenibilità ambientale e il mantenimento e salvaguardia dell’integrità degli ecosistemi, ponendo attenzione all’efficientamento dei consumi energetici e idrici, alla riduzione delle emissioni e alla gestione efficiente dei rifiuti, incentivando comportamenti consapevoli tra i suoi membri e i consumatori. Nel biennio 2021-2022 i consumi energetici per punto vendita sono stati abbattuti del 5,3% e, per mq, del 2,3%. Un impegno che ha evitato, nell’ultimo anno, 23,7 milioni Kwh di consumi (equivalenti ai consumi energetici annui di 9.000 famiglie italiane) e 5.500 tonnellate di CO2 grazie al miglioramento delle performance energetiche, equivalenti a 2,3 milioni di euro di costi sociali evitati.