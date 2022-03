Cosmoprof Worldwide Bologna 2022: presentato il programma a Milano

Gli scatti d'Affari

Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a Bologna

Una nuova edizione, in continuità con gli anni precedenti, nonostante le difficoltà legate allo scenario internazionale. Oltre 2.700 aziende da 70 Paesi, disposte in oltre 30 padiglioni, saranno presenti alla 53esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma dal 28 aprile al 2 maggio 2022, per ritrovare gli operatori e lanciare le ultime collezioni. A presentare la manifestazione, durante la conferenza stampa dal palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, sono stati Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, Renato Ancorotti presidente di Cosmetica Italia e Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof.