Cosmoprof Worldwide Bologna 2024, annunciate le date e il nuovo format

Cosmoprof Worldwide Bologna 2024: al via dal 21 al 24 marzo la 55esima edizione Cosmoprof Worldwide Bologna annuncia le date della 55esima edizione: la manifestazione di riferimento per aziende e operatori dell'industria cosmetica mondiale si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 marzo 2024. Tutti i saloni saranno aperti in contemporanea da giovedì 21 marzo: Cosmopack, dedicato alla supply chain, e Cosmo Perfumery & Cosmetics, salone che ospita aziende ed operatori retail per il comparto Profumeria e Cosmesi, saranno operativi per tre giorni fino a sabato 23 marzo, mentre il canale professionale di Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon avrà durata di quattro giorni e chiuderà domenica 24 marzo. "Con la nuova calendarizzazione vogliamo andare incontro alle nuove esigenze del mercato, seguendo le modalità di business e i flussi di attività degli operatori", ha dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. "Cosmoprof Worldwide Bologna è l'evento di riferimento mondiale per l'intera industria cosmetica, ed è quindi nostro interesse sostenere questo comparto, monitorando le trasformazioni in atto, in Italia e a livello internazionale, per continuare a supportare le aziende e gli addetti ai lavori da tutto il mondo che da 55 anni seguono Cosmoprof come appuntamento strategico per la loro attività". "La revisione delle date della prossima edizione è la naturale conseguenza del dialogo costante con i nostri espositori e operatori, ed è una scelta volta a favorire ulteriormente il B2B in fiera", ha spiegato Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. "Il mercato evidenzia infatti che non sono solo gli stakeholder internazionali ad aver modificato l'approccio di visita alle fiere, con una ottimizzazione della presenza sui giorni feriali, ma anche gli addetti ai lavori italiani e gli operatori professionali chiedono di anticipare il momento di business e di relazione commerciale con fornitori e partner alle giornate di giovedì e venerdì. L'apertura contemporanea di tutti i saloni risponde alla necessità di seguire le nuove logiche di mercato e le richieste degli operatori. La scelta di aprire tutti i saloni fin dal giovedì faciliterà i titolari di centri estetici e saloni interessati anche alle novità del mondo retail e del private label. Il nostro obiettivo è ottimizzare la presenza degli addetti ai lavori su tutte le giornate della manifestazione, con flussi più rappresentativi di tutte le tipologie di utenti".