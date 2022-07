Deloitte, presentata la seconda edizione dell’Osservatorio STEM

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Deloitte, al via edizione 2022 del "Rethink STE(A)M education": cresce la domanda di profili STEM

È stata presentata da Deloitte e Fondazione Deloitte la seconda edizione dell’Osservatorio STEM “Rethink STE(A)M education – A sustainable future through scientific, tech and humanistic skills”. L'edizione 2022 pone al centro la ricerca relativa al mondo del lavoro in ambito STEM promossa da Fondazione Deloitte e dal Programma di Politiche Pubbliche di Deloitte. Nel corso dell'evento patrocinato dal Comune di Milano è emerso che il mondo del lavoro evolve e il fabbisogno di profili professionali STEM aumenta. Nonostante questo, i laureati in tali materie continuano a essere meno del 30% nei Paesi europei oggetto della ricerca (Italia, Spagna, Malta, Grecia, UK, Francia e Germania) e nel nostro Paese solo il 24,5% dei laureati è STEM, mentre tra le laureate solo circa il 15% ha scelto studi STEM. Così, in Italia il 44% delle imprese ha già avuto difficoltà a trovare candidati con formazione STEM.

All'incontro hanno partecipato la Ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Maria Chiara Carrozza, la Presidente AICEO Paola Corna Pellegrini, il Deputato della Repubblica Italiana e membro Commissione Cultura, Scienza e istruzione, coordinatore intergruppi parlamentari Intelligenza Artificiale e orientamento degli studenti Alessandro Fusacchia, la studentessa PhD in Cognitive Robotics, Interaction and Rehabilitation Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia e Young Ambassador dell'Associazione “Women&Tech” Linda Lastrico, la Coordinatrice del Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano Layla Pavone, la Rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni, il Rettore dell’Università Luiss Guido Carli Andrea Prencipe, il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, il Presidente di Invalsi Roberto Ricci e il Rettore dell’Università Bocconi Gianmario Verona. Per Deloitte sono intervenuti il CEO Fabio Pompei, il Presidente di Fondazione Deloitte Guido Borsani e la People & Purpose Leader di Deloitte Central Mediterranean Stefania Papa.