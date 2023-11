Desigual: presentata la prima collezione di Hed Mayner

Desigual, arriva la prima Capsule Collection ideata da Hed Mayner: disponibile online e in negozi selezionati

Desigual presenta la prima collezione che lo stilista Hed Mayner ha creato per il brand. La Capsule Collection, oltre che online, sarà disponibile solo in negozi selezionati: il 13 novembre è arrivata in Giappone, nella boutique di Tokyo Ginza, e il 14 novembre in Europa, nei negozi di Parigi Bonaparte e Parigi Rosiers, Berlino Mitte, Firenze Santa Maria, Madrid Preciados e Barcellona Plaça Catalunya. Si tratta di una Capsule Collection molto esclusiva, per la qualità dei materiali e l’audacia dei modelli, e in edizione limitata: sono state prodotte unità limitate di ogni articolo. I design, dai grandi volumi, sono stati concepiti in una prospettiva inclusiva e genderless.

Ogni articolo di questa collezione Desigual x Hed Mayner è più di un capo di abbigliamento esteticamente bello: è il risultato di un processo creativo con un obiettivo ambizioso. Unendo i loro universi, Hed Mayner e Desigual vogliono reinventare gli elementi essenziali atemporali che compongono un buon guardaroba e, allo stesso tempo, rivendicare il know-how della migliore tradizione sartoriale. All’apparenza siamo di fronte a capi con una certa aria minimal, ma all’interno c’è una struttura intricata, diversa, sorprendente, 100% Desigual. Proprio per sottolinearne le sue caratteristiche uniche, il team ha dato un nome creativo a ciascuno degli articoli. Per questo, il kimono oversize è l’extra-bold overall kimono, oppure il completo di giacca e pantaloni è stato ribattezzato come not-mismatched jacket and pants.