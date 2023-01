Dotstay debutta sul segmento Professionale Euronext Growth Milan

Gli scatti d'Affari

Dotstay, quotata in Borsa: inserita sul segmento Professionale Euronext Growth Milan

Dotstay, società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio e lungo termine a Milano, è stata inserita da Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, sul Segmento Professionale Euronext Growth Milan. La piattaforma consente a chiunque debba trasferirsi in una nuova città di essere guidato a 360° da un assistente personale nel percorso di relocation. La società offre, inoltre, ai proprietari di immobili sia servizi di gestione immobiliare che di locazione. Dotstay rappresenta la ventiseiesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 190 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento, Dotstay ha raccolto 2,2 milioni di euro.

Alessandro Adamo, Amministratore Delegato e Fondatore di Dotstay, ha dichiarato: “In un mercato immobiliare in forte crescita dopo due anni di pandemia, il traguardo raggiunto oggi con la quotazione ci rende davvero orgogliosi del posizionamento che la nostra società è riuscita a conquistarsi. La quotazione rappresenta un nuovo inizio nel nostro percorso di crescita. Dotstay è una giovane realtà con grandissime potenzialità che i capitali raccolti ci consentiranno di convertire in una puntuale strategia di crescita. La fiducia accordataci dagli investitori è un forte sprone a proseguire con determinazione, impegno e dedizione”.