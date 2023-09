Edison, inaugurata la nuova centrale idroelettrica a Quassolo

Gli scatti d'Affari



Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Edison: aperta la centrale idroelettrica di Quassolo, le comunità locali hanno contribuito alla realizzazione del nuovo impianto Il 15 settembre, Edison ha inaugurato la nuova centrale idroelettrica a Quassolo. I residenti di sei comuni in provincia di Torino (Quassolo, Borgofranco di Ivrea, Quincinetto, Tavagnasco, Montalto Dora e Settimo Vittone) hanno contribuito alla realizzazione dell’impianto grazie a un’iniziativa di crowdfunding lanciata da Edison nel 2022, partecipando così ai benefici derivanti dalla sua costruzione e diventando protagonisti della transizione energetica del proprio territorio. La centrale idroelettrica soddisfa il fabbisogno energetico di 3.000 famiglie ed evita l’emissione di circa 3.300 tonnellate di CO 2 all’anno. L’investimento complessivo è stato di 12 milioni di euro. “Siamo orgogliosi di muovere, con l’inaugurazione della nuova centrale idroelettrica di Quassolo, un ulteriore passo in avanti nel processo di decarbonizzazione del Paese e nel raggiungimento dei nostri target di sviluppo al 2030, che ambiscono ad accrescere la potenza rinnovabile installata fino a 6 GW attraverso 5 miliardi di euro in investimenti”, ha dichiarato Nicola Monti, AD di Edison. “Da 140 anni siamo un operatore responsabile, impegnato nello sviluppo economico e sociale delle comunità locali con un’ottica di lungo periodo. Grazie all’iniziativa del crowdfunding i cittadini hanno potuto avvicinarsi ai temi dell’energia e partecipare in maniera attiva alla transizione energetica del Paese, toccando con mano i benefici derivanti dalla realizzazione di un impianto di questo tipo sul loro territorio”. “Da 140 anni siamo un operatore responsabile leader della transizione energetica e vogliamo continuare ad esserlo, portando la generazione rinnovabile al 40% del nostro mix produttivo. Uno sforzo in cui l’idroelettrico riveste un ruolo altamente strategico, essendo la prima fonte di energia rinnovabile del Paese e vantando una filiera industriale che vede l’Italia tra le prime a livello mondiale”, ha commentato Marco Stangalino, Vice Presidente Esecutivo e Direttore Power Asset Edison: “Negli ultimi anni siamo stati tra i pochi operatori che hanno continuato ad investire e costruire nuovi impianti mini-idroelettrici, proprio come questo di Quassolo, che consente di produrre energia green al servizio dei territori”. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter